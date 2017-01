Vierstündige Narren-Show

artikel-ansicht/dg/0/

Neuenhagen (NCC) am Sonnabend und Sonntag in die Faschingssaison 2017 gestartet. Unter dem Motto "Unter Wasser bis ins All, der NCC jubelt überall" ließen es die Narren in der Turnhalle ordentlich krachen.

Schworen den Narreneid: Das Publikum feierte am Sonnabend ausgelassen in der Turnhalle Neuenhagen. Dort präsentierten die rund 100 Aktiven des NCC ein gut vierstündiges Programm, das für jeden Geschmack etwas bereit hielt.

Ob sich die Gäste am Ende alle an den zu Beginn geschworenen Narreneid gehalten haben, das ist ungewiss. Fest steht aber, an Stimmung und Ausgelassenheit fehlte es dem närrischen Volk am Sonnabend in der gut besuchten Turnhalle keineswegs. Dafür sorgten die rund 100 Aktiven um NCC-Präsident Uwe Bahr. Die einzelnen Arbeitsgruppen, von den "Spätzchen" bis zu den "Dance Ladies", hatten in den vergangenen Wochen und Monaten fleißig trainiert und ein Programmpaket geschnürt, das für jeden Geschmack etwas zu bieten hatte.

Seit 1988 leitet Uwe Bahr als Präsident die Geschicke des närrischen Vereins. Dass er einmal insgesamt 140 Mitglieder um sich scharren würde, damit hatte er zu Beginn seiner Präsidenten-Karriere wohl nicht gerechnet. Damals zählte der Verein knapp die Hälfte der heutigen Mitglieder. Inzwischen kennt er jeden, zumindest begrüßte er am Sonnabend fast jedes aktive Mitglied auf der Bühne mit Vor- und Zunamen - eine nette und zugleich anerkennenswerte Geste.

Anerkennung und Applaus ernteten überhaupt alle Mitwirkenden des sich über fast vier Stunden hinziehenden Programms. Nach Einmarsch und Ablegen des Narreneides sinnierte Rudi Linke in der Bütt über die Vor- und Nachteile einer Narrenkappe. Weniger Worte, dafür aber ordentlich Funken ließen im Anschluss die zwei Tanzmariechen Josie Hübner und Nanina Pohlmann auf der Bühne sprühen. Mit ihrem Mariechentanz nahmen die beiden Mädchen erst kürzlich erfolgreich bei der Landesmeisterschaft im karnevalistischen Tanzsport teil. Als Präsident Uwe Bahr versicherte, jeder der kommenden Programmpunkte sei ein Highlight, hatte er wohl nicht zu viel versprochen. Denn ein Glanzpunkt jagte den anderen. Vor allem aus tänzerischer Sicht braucht dem Elferrat des NCC nicht bange werden. Den Beweis dafür erbrachten schon die Jüngsten, die "Spätzchen", mit ihrem Piratentanz. Dem setzten im Anschluss Lea Dahlmeyer, die Drittplatzierte bei der Landesmeisterschaft, Eni Naumtschuk und Klara Mierzejewska noch eins drauf. Die drei Funkenmariechen entfachten auf der Bühne ein wahres Feuerwerk tänzerischen Könnens. Ohne Zugabe durften sie nicht von der Bühne.

Dem standen die von Nadine Karp, Laura Thiemer und Ines Richnow trainierten "Spatzen" nicht nach. Sie tanzten sich mit ihrer Dschungel-Darbietung in die Herzen des gut gelaunten Publikums. Das hatte schon einmal geklappt. Bei der Landesmeisterschaft überzeugten sie die Jury und landeten auf dem dritten Platz. "Ihr habt Neuenhagen und den NCC bekannter gemacht", bedankte sich Uwe Bahr bei dem Nachwuchs.

Überhaupt präsentierte sich am Sonnabend ein überaus stolzer Präsident. Freudestrahlend kündigte er einen Programmpunkt nach dem anderen an. Nach der Pause zeigten sich die Fünkchen mit ihrem Gardetanz in bester Form. Zur Höchstform lief wie in den Jahren zuvor "Wanda", alias Corinna Mahlitz, auf. Und als die Funkengarde des NCC die Bühne betrat, hörte man Uwe Bahr voller Stolz sagen: "Das ist meine Garde, die Garde des Präsidenten."

Mit großem Applaus und einer Zugabe bedachte das Publikum ebenso das Männerballett mit seinen Tänzen. Und auch die Playback-Gruppe "Possenspieler" sowie die "Dance Ladies" boten allerbeste närrische und tänzerische Kost.

Dass Harry Kodera, der sich als Teufel kostümiert hatte, und Nicole Pohlmann, die als Schneekönigin kam, an diesem Abend noch einmal im Rampenlicht stehen würden, damit hatten die beiden wohl nicht gerechnet. Sie hatten den Wettbewerb um das schönste Kostüm gewonnen und durften sich über ein kleines Präsent des NCC freuen. Und natürlich legten sie als Dankeschön einen Walzer aufs Bühnenparkett. Für Uwe Bahr und seine närrische Riege war der Auftakt in die Faschingssaison gelungen. Doch viel Zeit zum Erholen blieb ihnen nicht. Bereits am Sonntag wurde Kinderfasching gefeiert.

Auch in den nächsten Tagen wird nicht viel Raum für Privates sein. Am Freitag sind die Senioren zum Fasching eingeladen. Am Tag darauf wird der NCC sein Programm vor ausverkauftem Haus präsentieren. Wer es nicht geschafft hat, mit dem NCC zu feiern, der findet in der nächsten Saison dazu Gelegenheit, die 33. Session für den NCC.