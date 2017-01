27 000 Mast-Enten getötet

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Die Tötung von 27 000 Enten in den von Vogelgrippe befallenen Ställen der Firma JoBe ist am Samstagabend reibungslos erfolgt. Heute erwartet der Landkreis die Aussagen des Friedrich-Loeffler-Instituts zur Aggressivität des Erregers. Spätestens am Mittwoch soll die Allgemeinverfügung in Kraft treten.

Bis in die späten Abendstunden fuhren die Mitarbeiter des Mastbetriebes die Enten zu dem Container mit Gasgemisch, um sie zu töten. Eine Wachschutzfirma und zeitweise auch Beamte der Landespolizei sorgten dafür, dass sich Unbefugte nicht in den Bereich dieser Arbeiten bewegen konnten. Das betraf vor allem Medienvertreter. Sie bekamen von Vizelandrat Friedemann Hanke und Pressesprecher Thomas Berendt Aufklärung über die nächsten Maßnahmen. Heute wird damit begonnen, die Hinweis- und Warnschilder an den Grenzen der Sperr- und Beobachtungszonen aufzustellen. "Vorsorglich gehen wir bereits jetzt davon aus, dass wir eine Drei-Kilometer-Sperrzone einrichten, in der es verboten sein wird, Tierbestände zu transportieren", erklärte Berendt. Eigentlich sollten die Untersuchungsergebnisse vom Friedrich-Loeffler-Institut bereits am Sonnabend beim Kreis ankommen. Jetzt wird das für heute erwartet. Für die Kreisverwaltung verzögert sich damit die Veröffentlichung der Allgemeinverfügung, in der die Grenzen der Sperr- und der Beobachtungszone bekannt gegeben werden. Erst nach der Veröffentlichung dieser Verfügung könne sie auch rechtswirksam durchgesetzt werden. "Wir werden sie so schnell wie möglich im Internet und in der MOZ veröffentlichen", so Berendt. Die Tierbestände innerhalb der Drei-Kilometer-Zone, darin befinden sich vier weitre größere Mastbetriebe, werden bereits jetzt vorsorglich geprüft. Noch hat es keine weiteren positiv geprüften Fälle gegeben, auch nicht an den beiden anderen Standorten der JoBe in Neuhardenberg.

Die Nachricht von der Tötung einer so großen Zahl von Enten hat auch kritische Stimmen im Internet ausgelöst. Dabei kritisieren MOZ-Leser auch den heutigen Umgang mit Tierleben. Tatsächlich wurde der Erreger zunächst in einem Stall mit 3400 Enten festgestellt. Entsprechend der möglichen Infektionswege wurden auch die Enten in den Ställen getötet, die durch dasselbe Personal und dieselbe Technik besucht wurden. Das betraf 13 500 Enten. Vorsorglich wurden aber auch die Enten in den gegenüberliegenden Ställen getötet, so dass die Firma Anicon aus Höltinghausen am Sonnabend bis in die späten Abendstunden hinein damit zu tun hatte.