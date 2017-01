Der Neue Markt hat wieder eine Eisbahn

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (eh) Die Eisdecken auf vielen Seen in der Region sind viel zu dünn, um darauf Schlittschuh zu laufen. Die Alternative gibt es seit dem Wochenende auf dem Neuen Markt in Neuruppin. Christian Juhre und sein Team vom Ruppiner Bilderbogen haben dort eine Kunsteisbahn aufgebaut. Diese war von der ersten Stunde an Anlaufpunkt für passionierte Schlittschuhläufer und für Anfänger, die ihre ersten Schritte auf den blanken Kufen versuchten.