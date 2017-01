Platznot in Ställen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa/MOZ) Brandenburg sorgt nach Ansicht der Fraktion Bündnis 90/Grüne nicht für ausreichend Platz in den Ställen für Sauen und Ferkel. Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVG) werde zwar anerkannt, daraus würden jedoch falsche Schlüsse gezogen, betonte der landwirtschaftspolitische Sprecher Benjamin Raschke am Sonntag in einer Mitteilung. Die Tiere sollten mit ausgestreckten Gliedmaßen ruhen können. Für Jungsauen müssten die Kästen mindestens 200 mal 65 Zentimeter messen, Altsauen sollten mindestens 200 mal 70 Zentimeter Platz haben. In der Säugezeit stehen die Tiere etwa 123 Tage in den Boxen.