Endlich mal länger aufbleiben

Eberswalde (MOZ) Vorlesen zu später Stunde: Die Hortkinder der Kita "Spielhaus" sind am Freitagabend in der Stadtbibliothek zu Gast gewesen. Eine Lesenacht soll den Kleinen die Freude an Büchern vermitteln. Gleichzeitig will die Bibliothek so Berührungsängste beim Nachwuchs abbauen.

Jule ist ein Schwein. Ein Piratenschwein, um genau zu sein. Ihre Spezialität ist, Schätze am Meeresgrund zu erschnüffeln. Deswegen wird sie auch von einem üblen Kapitän entführt und als tierische Wünschelrute eingesetzt. Doch ihre Freunde machen sich auf, sie zu befreien. Ob sie es schaffen werden? "Na klar", sagt ein Junge, "Geschichten gehen doch immer gut aus."

Zum Glück sind nicht alle Hortkinder der Kita "Spielhaus" derart abgeklärt, die am Freitagabend in der Stadtbibliothek zu Gast gewesen sind. Anlass ist die sogenannte Lesenacht. Der achtjährigen Joanie zum Beispiel hat die Geschichte "Das Piratenschwein" von Autorin Cornelia Funke gefallen. "Ich fand die Spannung richtig gut", erklärt sie im Nachhinein.

Zu Hause in Sommerfelde liest Joanie lieber selbst. "Am liebsten Prinzessinnen- und Rittergeschichten", wie sie sagt. Da ist so eine Piratengeschichte ja gar nicht so weit weg. Ausgesucht hat sie Sabine Bolte, die Leiterin der Bibliothek im Bürgerbildungszentrum. "Die finde ich selber gut", sagt sie und ergänzt: "Was bei den eigenen Kindern gut funktioniert, das liest man auch gerne vor."

Die städtische Einrichtung hat laut Sabine Bolte im vergangenen Jahr 53 Kinderveranstaltungen ausgerichtet. "Wir hatten über 1000 Kinder da", sagt die Leiterin. Bei der Lesenacht sind es rund 30, die sie zunächst einmal durch die Bibliothek führt. "Damit wird auch eine Barriere abgebaut", erklärt Sabine Bolte. Viele Kinder hätten Sorge, sich an einem solchen Ort nicht richtig zu benehmen.

Als sie die Gruppe jedoch fragt, wie viele bereits angemeldet sind in der Bibliothek, da heben rund drei Viertel der Kinder ihre Hand. Kein Wunder, schließlich kann der Nachwuchs ab dem Einschulungsalter selber Bücher ausleihen. Bis zum 18. Lebensjahr sogar kostenlos.

Für das "Piratenschwein" haben sich die Kinder, fünf Erzieherinnen und ein Erzieher im zentralen Raum der Bibliothek niedergelassen, zwischen den Regalen der Bücher. Dort liest Sabine Bolte ihnen vor, mit wechselnder Lautstärke und Intonation. Dann wieder richtet sie eine Frage an die Kleinen: "Was machen denn Piraten gern, wenn sie in eine Kneipe gehen?", will die Leiterin der Bibliothek wissen. "Saufen", kommt die prompte Antwort.

Die Hortkinder, die derzeit in die erste bis vierte Klasse der Bruno-H.-Bürgel-Schule gehen, folgen dem halbstündigen Abenteuer mit erstaunlicher Konzentration. Anschließend geht es nochmal raus in die kalte Abendluft auf einen Spaziergang - ausgerüstet mit bunten, sanft leuchtenden Stäben, sogenannten Knicklichtern. "Damit sie sich nochmal ein bisschen bewegen können", erklärt Britta Schulz, die Leiterin der städtischen "Spielhaus"-Kita. Schließlich sollen die Kleinen auch die nötige Ruhe mitbringen für die abschließende Vorlese-Runde in drei gemütlichen Gruppen, bevor sie gegen 21.30 Uhr wieder von den Eltern abgeholt werden.

Der abendliche Ausflug in die Bibliothek soll die Leselust wecken. "Das Vorlesen ist unser täglich Brot", sagt Britta Schulz. Zumindest für die jüngsten Hortkinder. "Ab der dritten Klasse geht es los mit dem Selberlesen", erklärt sie. Seit rund zehn Jahren organisiert "Spielhaus" obendrein die Lesenacht. Bisher immer vor Ort in der Tornower Straße, allerdings mit wechselnden Gastlesern.

In diesem Jahr hat die Kita einen anderen Weg eingeschlagen, um Abwechslung in die Reihe zu bringen, und bei der Bibliothek angefragt. "Frau Bolte war auch gleich bereit", sagt Britta Schulz. Die Bücher, die das Bibliotheks-Team für die Lesenacht ausgesucht hat, werden anschließend im Hort ausliegen. So können Kinder wie Joanie, die Lust am Selberlesen haben, noch einmal mit eigenen Augen in die Abenteuer des Piratenschweins Jule abtauchen.