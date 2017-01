Absurder Vorstoß

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Ein Beispiel reicht, um zu zeigen, wie absurd der neue Vorstoß Donald Trumps ist. In den 60er- und 70er-Jahren sind viele Perser nach Deutschland ausgewandert. Ihre Kinder sind hier geboren. Sie sind hier aufgewachsen, zur Schule gegangen, haben womöglich hier studiert. Sie sind bestens integriert und haben einen deutschen Pass.

Seit diesem Wochenende dürfen die meisten von ihnen nicht mehr in die USA reisen. Obwohl sie deutsche Staatsbürger sind, trifft sie der Bannstrahl des US-Präsidenten. In seinen Augen sind sie potenzielle Terroristen, weil ihr Vater aus dem Iran stammt und nach iranischer Gesetzgebung die Staatsangehörigkeit vom Vater vererbt wird. Das heißt, fast alle von ihnen haben noch einen iranischen Pass. So wie diesen Deutschen geht es Hunderttausenden Menschen überall auf der Welt: Sie werden von der USA ausgesperrt und kriminalisiert durch ein Dekret, das die komplexe moderne Welt nicht ansatzweise erfasst.

In den USA kam es zu spontanen Protesten gegen dieses Vorgehen. Mit etwas Verspätung hat auch Kanzlerin Angela Merkel Trumps willkürliche Einreisepolitik verurteilt. Hoffentlich werden ihr andere Regierungschefs folgen. Der EU-Gipfel am Ende der Woche wäre ein guter Anlass für die Europäer, Trump gemeinsam zu rüffeln.Guido Bohsem