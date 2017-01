Oberbürgermeister fordert Erweiterung des Frankfurter Kunstmuseums

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Für eine Investition in ein neues Gebäude für das Landesmuseum Bildende Kunst in Frankfurt sprach sich Oberbürgermeister Martin Wilke am Sonntag bei der Eröffnung der Ausstellung "Schlaglichter" im Museum Junge Kunst aus.

"In das Fusions-Konzept der Kunstmuseen Frankfurt und Cottbus gehört das Bekenntnis des Landes zu einer Investition in ein neues Museumsgebäude in Frankfurt", betonte Wilke. Das Frankfurter Kunstmuseum bräuchte Erweiterungsflächen für Ausstellungen und das Depot. "Das Alte Kino eignet sich dafür", bekräftigte der OB seine wiederholt geäußerte Meinung. Weitere investive Mittel für eine Museumserweiterung in Frankfurt hält er für zwingend notwendig. "Die Erweiterung muss Schritt für Schritt erfolgen. Doch auch das gehört ins Konzept", betonte er. Die Immobilie des Alten Kinos befindet sich nämlich nach wie vor in Privatbesitz. Wilke bekräftigte, dass die Rathaushalle auch künftig als Ausstellungshalle genutzt werden soll, aber auch "ertüchtigt" werden muss.

Der Oberbürgermeister bekannte sich erneut zur Fusion der Kunstmuseen Cottbus und Frankfurt. Diese Fusion sei ein richtiger Schritt zur richtigen Zeit. Sie zeige, was möglich ist, wenn Städte im Land zusammen arbeiten. "Dresden in Sachsen hat die Alten Meister, Frankfurt und Cottbus in Brandenburg haben die Moderne des Ostens. Das muss unser Anspruch sein", betonte Wilke mit Blick auf die Fusion der Kunstmuseen.

Auch die Direktorin des Cottbuser Kunstmuseums Dieselkraftwerk, Ulrike Kremeier, hatte kürzlich bereits bessere museale Bedingungen in Frankfurt gefordert. Damit meinte sie einerseits bessere Bedingungen in der Rathaushalle, andererseits forderte auch sie ein weiteres repräsentatives Ausstellungsgebäude. Philipp Riecken vom Kulturministerium zeigte sich zurückhaltend hinsichtlich einer zeitnahen neuen Investition in ein neues Gebäude. Er hält jedoch eine Aufwertung des Eingangsbereiches der Rathaushalle für notwendig.