Wachwechsel bei der SPD: Der Nächste, bitte!

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die SPD ist nicht nur die älteste Partei in Deutschland, sondern auch eine sehr spezielle politische Vereinigung. Ein kluger Kopf hat von einer "lose verkoppelten Anarchie" gesprochen. Das mag zugespitzt klingen, trifft aber auf einige Phasen in der jüngeren Parteigeschichte sehr wohl zu. Die Genossen haben seit der Jahrtausendwende fünf Vorsitzende verschlissen. In dieser Zeit blieb Angela Merkel unangefochten an der Spitze der CDU.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548246/

So unterschiedlich die Umstände bei den Rückzügen der SPD-Vorsitzenden waren, so sehr wiesen sie über persönliche Motive oder offenkundige Makel der Amtsinhaber hinaus. Immer wurden die Parteichefs auch Opfer struktureller Probleme und schwelender Konflikte. Verkürzt lässt sich sagen, dass die Partei noch immer unter den Folgen des Paradigmenwechsels leidet, den der damalige Kanzler Schröder ihr mit seiner Agenda 2010 verordnete. Für die einen verkaufte der Genosse der Bosse nicht weniger als die Seele der SPD, für die anderen bedeuteten die Hartz-Reformen einen unabweisbaren Anschluss an die soziale Realität.

Im Kern ist auch Gabriel genau daran wieder gescheitert. Er hat den eigenen Anspruch nicht eingelöst, die SPD als Juniorpartner in der Koalition so stark zu machen, dass sie selbstbewusst in einen Wahlkampf gehen könnte, an dessen Ende Merkels Ablösung steht. Nun versucht es Martin Schulz - besser: die SPD probiert einen neuen Frontmann aus - der Nächste, bitte! Die ersten Signale sind durchaus vielversprechend. Die Erleichterung darüber, die demoskopische Hypothek eines bei den Wählern unbeliebten Vorsitzenden los zu sein, ist bei Mandatsträgern und an der Parteibasis ebenso groß wie die Hoffnung auf einen Kanzlerkandidaten, der in Umfragen auf Schlagdistanz zu Merkel liegt.

Das freilich könnte ein Strohfeuer sein, wie es auch Peer Steinbrück zu Beginn seiner Kandidatur vor vier Jahren zunächst entfachte. Schulz muss zeigen, dass er den ersten Schwung nutzt, um eine zuvor an sich selbst zweifelnde SPD zu einen und in Angriffsstimmung zu versetzen. Sein Aufschlag vor der Parteiführung und geneigtem Publikum ließ noch Luft nach oben. In den nächsten Wochen muss mehr kommen an programmatischer Klarheit, rhetorischer Überzeugungskraft und mannschaftlicher Geschlossenheit, wenn Schulz im September nicht so enden will wie seine Vorgänger, die sich an Angela Merkel und der Union die Zähne ausgebissen haben.