Ein Denkmal lebt auf

Angermünde (MOZ) Riesenandrang beim Tag der offenen Tür in der alten Mälzerei in Angermünde. Die Bauherren hatten kurz vor Abschluss der aufwendigen Sanierung des denkmalgeschützten ehemaligen Fabrikgebäudes im Herzen der historischen Altstadt interessierte Besucher eingeladen. Um die Zukunft dieses Hauses gab es jahrelang Streit.

Altes Wahrzeichen in neuem Gewand: Die Sanierungsarbeiten an der Angermünder Mälzerei stehen kurz vor dem Abschluss. Das denkmalgeschützte Fabrikgebäude wurde zu einem Mehrgenerationenhaus umgebaut.

Am Ende wird alles gut. Begraben sind die jahrelangen Streitdebatten um die Zukunft der ehemaligen Malzfabrik in Angermünde. Visionen, Konzepte, eigens einberufene Arbeitsgruppen, unzählige Sitzungen, politische Machtkämpfe, Streit um Prioritäten bei der Altstadtsanierung - alles Geschichte. Ein Kulturtempel mit Kino und Museum sollte es werden, ein Pflegeheim, eine Schaukäserei.... nichts davon konnte letztendlich umgesetzt werden. Doch die Mälzerei hat wieder eine Zukunft.

Eine private Investorengruppe aus Angermünde und der Region hatte schließlich die Stadtverordneten mit ihrem Konzept eines Mehrgenerationenhauses überzeugt, das unter Denkmalschutz stehende Fabrikgebäude, das 1899 auf dem ehemaligen Burggelände erbaut wurde, von der Stadt gekauft und das Abenteuer der Sanierung gewagt. Ein Lebenswerk für Architektin Elke Hähnel und ihre Partner. Rund drei Millionen Euro wurden investiert.

Was in dem einen Jahr Bauzeit geschafft wurde, hatte am Sonnabend zum Tag der offenenen Tür den in Scharen strömenden Besuchern Staunen, Bewunderung und Anerkennung abgerungen. Kaum eine Sanierung im historischen Stadtkern von Angermünde wurde von einem so großen öffentlichen Interesse begleitet. Ältere Besucher erzählten von persönlichen Erinnerungen und Erlebnissen, die sie mit diesem Haus verbinden. Viele historische Details, von rustikalen Balken und Eisenträgern mit Nieten über originale Eisenfenster, den ehemaligen Sackaufzug bis zur Darre, in der einst das Malz für die Bierherstellung getrocknet wurde, sind erhalten geblieben und wurden in die moderne Gestaltung der Wohnungen, des Treppenhauses und der Geschäftsräume einbezogen. Acht Zwei- bis Vierraumwohnungen, teilweise mit Balkon, Blick auf den Mündesee und über zwei Etagen, sind entstanden. Für die letzten zwei noch freien Wohnungen hatte Elke Hähnel am Sonnabend eine lange Anmeldeliste. Die Bauherren legen großen Wert darauf, dass ihre Idee eines Mehrgenerationenhauses auch gelebt wird.Gerade das fand bei vielen Besuchern großen Anklang. Ines Antonys Eltern aus Berlin werden in Kürze hier einziehen. Sie nutzte den Tag der offenen Tür, um sich mit ihrer Familie hier umzusehen. "Ich finde es großartig, dass dieses markante Wahrzeichen nun wieder genutzt wird, und die Vision einer Nachbarschaft von Alt und Jung, wo man an die Türen klopfen kann, ist toll", sagt Ines Antony.

Die zweite Etage wird komplett von der Firma "E&B Pflege", die auch in Schwedt präsent ist, als Pflegepension mit acht Zimmern, Gemeinschaftsküche und gemeinsamen Wohnzimmer genutzt. "Das Haus und seine Lage sind ideal. In drei Minuten ist man am Mündesee oder im Stadtzentrum. Und auch die Nachbarschaft mit jungen Familien und Älteren ist wunderschön", freut sich Geschäftsführerin Sandra Ettinger auf den Start in Angermünde. Nur noch ein Zimmer ist frei.

Die historische Darre, die als einzige ihrer Art in Deutschland noch original erhalten blieb, soll künftig als technisches Denkmal an die Geschichte der Malzfabrik in Angermünde erinnern und öffentlich zugänglich bleiben.