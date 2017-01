Schrei ins Glück

artikel-ansicht/dg/0/

Melbourne (MOZ) "Duell der Giganten", "ultimativer Klassiker", "episches Match": So war das Australian-Open-Finale zwischen Roger Federer und Rafael Nadal angekündigt worden. Am Ende gewann der Schweizer Tennisprofi seinen 18. Major-Titel mit 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3. Das Turnier zeigte: Der Tennissport braucht die beiden.

Es war nicht das schönste Finale zwischen Roger Federer und Rafael Nadal. Das war das Wimbledon-Endspiel 2008, das Nadal gewann. Es war nicht einmal das schönste Spiel das Turniers. Da war das Halbfinale zwischen Nadal und dem wegen seiner Spielweise "Baby-Federer" genannten Grigor Dimitrov. Doch wenn die beiden Oldies auf den Platz treten, lösen sie bei Fans eine solche Emotionalität aus, die sich andere Spitzenspieler erträumen.

Das hat damit zu tun, dass der 35-jährige Schweizer und der 30-jährige Spanier über Jahre den Tennissport dominierten, und das Publikum seit eh und je nach Zweikämpfen lechzt. Man denke nur an die Rivalitäten zwischen Boris Becker und Thomas Muster sowie Pete Sampras und Andre Agassi. Wie bei diesen Paaren ist auch das Duell zwischen Nadal und Federer eines der Gegensätze. Deshalb erklärte Ex-Profi Andy Roddick, der selbst so manches Mal an den ehemaligen Weltranglistenersten gescheitert war, das Finale zum Glaubenskrieg.

Auf der einen Seite die Topspin-Bälle des Linkshänders Nadal, die teilweise vier Meter hoch springen und der keinen noch so aussichtslosen Ball aufgibt. Auf der anderen Seite die eher schnörkellose Art des nach wie vor elegantesten Tennisspielers der Welt. Und der - manche erinnern sich an den Sabr, den 2015 von Federer erfundenen Überraschungsangriff nach dem Aufschlag des Gegners, - immer wieder Innovationen ins Spiel bringt.

Auch in Melbourne zeigten sie teilweise brillante Ballwechsel auf Augenhöhe, sodass es den Schweizer zu dem Ausspruch verleitete: "Wenn es ein Unentschieden geben würde, würde ich es heute gern gegen Rafa akzeptieren." Und: "Ich wäre auch mit einer Niederlage glücklich gewesen, das Comeback war perfekt - so, wie es war."

Er spricht damit die Krankheitsgeschichte der beiden Profis an. Federer musste sich im vergangenen Jahr am Knie operieren lassen und hatte seit Mitte Juli kein Match mehr auf der Tour bestritten. Nadal hatte die vormalige Saison ebenfalls vorzeitig beendet, weil er sich am Handgelenk verletzte. Sein größter Schlag war, dass er sein Lieblingsturnier, die French Open, hatte aufgeben müssen.

Beide waren in der Weltrangliste zurückgefallen. Federer war die 17 der Setzliste in Melbourne, Nadal die 9. Dementsprechend schwierig war der Weg ins Finale. Federer musste unter anderem Stan Wawrinka, der das Turnier 2014 gewonnen hatte, und den US-Open-Finalisten Kei Nishikori ausschalten. Nadal besiegte den Hamburger Alexander Zverev und Dimitrov - beide in fünf Sätzen.

"Ich bin nicht so traurig, dass ich verloren habe", sagte der Mallorquiner nach dem Endspiel. "Glücklicher als der Titel macht mich, dass ich auf dem Platz stehe und den Sport genießen kann." Und mit ihm tun das Tausende Fans weltweit.