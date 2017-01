Im dritten Test der erste Sieg

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548250/

In der ersten Hälfte sorgten die Gastgeber mit Tempo, läuferischem und körperbetontem Einsatz für leichte Feld- und Chancenvorteile. "Ja, da wurden unsere Vorgaben mit Biss und Leidenschaft gut umgesetzt", urteilte Robert Fröhlich. Der Coach traf sich anschließend beim Kaffee zum Fachsimpeln mit Frieder Andrich, der den 1. FCF 2015 in die Oberliga geführt hatte. Das couragierte Herangehen der Hausherren war schon etwas erstaunlich, denn sie hatten gerade zwei Tage Krafttraining hinter sich.

Nicht nur Rafal Weyer war als einzige Spitze ständig in Bewegung, störte immer die Aufbaubemühungen der Mahlsdorfer am 16-Meter-Raum. Als zweifacher Torschütze glänzte Erik Huwe. Der Kapitän und Innenverteidiger traf zuerst per Kopf nach Ecke von Steve Weiss-Motz. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Johannes Räther setzte er sich halblinks mit "halbem" Solo durch und vollendete mit Diagonalschuss in die Maschen. Beim 3:1 hatte Robin Grothe keine große Mühe, nachdem ihn Mohamed El Tahiri mit feinem Querpass bedient hatte.

Nach dem Seitenwechsel stellten die Oderstädter weitgehend das Fußballspielen ein, verwalteten mehr oder weniger nur noch das Resultat. Das hatte sicher auch zu tun mit dem munteren Einwechseln von acht frischen Akteuren, die sich erst finden mussten. Mehr als den Anschlusstreffer von Tilo Scheffler ließen die Platherren jedoch nicht zu. Die "Sündenkartei" beim Auslassen guter Möglichkeiten war auf beiden Seiten noch hoch - kein Wunder zu diesem Zeitpunkt und bei diesen teilweise knochenharten Bedingungen auf dem Kunstrasen.

Ein guter Test mit ordentlichen Ansätzen vor allem im ersten Abschnitt, darin waren sich beide Seiten einig. "Nach vorn sah vieles ordentlich aus, aber wir haben billige Gegentore geschluckt", sagte Gäste-Trainer Thorsten Boer. Die Berliner tanzten am Sonnabend derweil auf zwei Hochzeiten: Eine halbe Stunde nach dem Abpfiff in Frankfurt begann eine zweite gemischte Mannschaft daheim einen Test gegen Germania Schöneiche (5:2). "Ein Planungsfehler", räumte Co-Trainer Steffen Fricke ein. "Aber wir wollten niemandem absagen."

1. FCF: Reschke - Peschke, Hildebrandt, Huwe, Wiedenhöft - Herzberg, Weiss-Motz - Grothe, El Tahiri, Sauer - Weyer (Einwechsler: Schobert, Felix Matthäs, Nowaczewski, Skrynski, Hoffmann, Fiebig, Stamnitz, Aniol

Tore: 1:0 Erik Huwe (10.), 1:1 Johannes Räther (13.), 2:1 Huwe (16.), 3:1 Robin Grothe (26.), 3:2 Tilo Scheffler (58.)

Weitere Testspiel-Termine des 1. FCF (alle daheim): 4. Februar, 13 Uhr BSV Guben Nord, 8.2., 19.30Uhr FC Eisenhüttenstadt, 10.2., 19Uhr Blau-Weiß Briesen, 14.2., 19Uhr Müllroser SV