Opel blieb stehen, Trecker verschwunden

Neuruppin (RA) Diebe haben Ende vergangener Woche in Neuruppin an der Valentin-Rose-Straße zugeschlagen. In der Nacht zu Freitag versuchten Unbekannte an einem Autohaus einen Opel Meriva zu stehlen, was aber offenbar nicht gelang. Der Autohaus-Inhaber entdeckte am Morgen dafür Schäden an der Fahrertür, die für etwa 300 Euro repariert werden müssen. Im gleichen Zeitraum sind dafür auf einem benachbarten Firmengelände Zaunfelder abgebaut und zwei Kleintraktoren der Marke Branson mit Sonderausstattung gestohlen worden. Der Gesamtschaden beläuft sich in diesem Fall auf rund 10000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.