Schneehasen mixen coole Drinks

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Zwischen Eiszapfen und Eiskristallen hat der Schöneicher Faschingsclub die diesjährige Karnevalssaison eingeläutet. Mit einer zauberhaften Show in der Lehrer-Paul-Bester-Halle wurde das fantasievoll kostümierte Publikum in eine weiße Winterwelt entführt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548257/

Weiße hauchdünne Kleider, silber-blau schimmerndes Make up und glitzernde Kopfbedeckungen - Franziska Ketel und ihre Tochter Florentine haben für ihre aufwendige Kostümierung viel Zeit investiert. Die Mühe hat sich gelohnt. Bei ihrem majestätischen Auftritt im Saal der Schöneicher Lehrer-Paul-Bester-Halle am Sonnabend zogen Eisprinzessin und Schneekönigin viele Blicke auf sich. "Wir lieben die Filme und wollten schon immer mal in diese Rollen schlüpfen", sagte Franziska Ketel, die von Hoppelhase Andreas Genz begleitet wurde.

Ein absoluter Hingucker und Favorit bei der Prämierung des besten Kostüms war auch der knuddelige Eisbär (alias Norbert Wolf), der ein Gefolge aus Schneemann Torsten Löwe, Schneekönigin Nancy Dimmlich, Schneeflocken und Pinguine mitbrachte. "In dem dicken Fell werde ich im Eispalast sicher nicht erfrieren", sagte Norbert Wolf schmunzelnd.

Nach einjähriger Pause startet der Faschingsclub in dieser Saison wieder durch. "Wir eröffnen die Champions League der Narren", verkündete Moderator Hans Ciesla. Das Thema in diesem Jahr: "Wir feiern heiß im ewigen Eis." Dafür wurde von den Vereinsmitgliedern in tagelanger Arbeit die große Halle in eine zauberhafte Winterlandschaft verwandelt - mit großen Eiszapfen, vielen Eiskristallen und einem Iglu aus Pappmachee für DJ Heiko Kleister. Nadine Möser, Jeannine Stachowiak und Steffi Gebhardt mixten in der Eishöhle der Schneehasen hochprozentige Drinks mit den klangvollen Namen Gefrierbrand, Schneeflocke, Iglu-Mix oder Glatteis.

Zum Auftakt des zweistündigen Revueprogramms, unterbrochen von etlichen Tanzrunden, war die Olsenbande in der Schöneicher Straßenbahn unterwegs. Um Erfrierungen und Frostschäden zu vermeiden, tanzten die 40 Akteure nach dem Einzug den Schneewalzer. "Schöneiche Helau" und "Dreifach Tusch" heizten die Stimmung im Publikum an. Höhepunkt des Abends war natürlich das Männerballett mit Yeti und seinen Pinguinen.

"Bei uns gibt es keine Büttenreden und keinen Elferrat. Wir wollen ein spaßiges Faschingsprogramm für alle Generationen bieten", sagte Christoph Mahneke, seit Dezember 2015 Vereinschef und praktisch mit dem Faschingsclub aufgewachsen. Schon mit drei Jahren tanzte der heute 32-Jährige im Kinderballett mit. Auch Tochter Nele (6) und seine Frau Jennifer sind längst vom Faschingsvirus infiziert.

Fasching in Schöneiche hat eine jahrzehntelange Tradition. "Früher feierten wir in der Gaststätte Kleiner Spreewald mit wenig Aufwand. Heute arbeiten wir wie ein kleines Revuetheater mit computergesteuerter Ton - und Lichttechnik", erzählte Hans Ciesla. Die nächste Veranstaltung des Schöneicher Faschingsclubs ist am 4. Februar um 19 Uhr. "Da sind wir schon mit 350 Gästen ausverkauft", sagte Christoph Mahneke sichtlich stolz.