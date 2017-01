Naturschützer setzen auf Urwald

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548258/

Fällt hierzulande der Begriff "Urwald", dürften die meisten an Regionen in Zentralafrika, im Amazonasbecken oder in der Südsee denken. Die Niederlausitz werden wohl die wenigsten damit in Verbindung bringen. Tatsächlich soll in den kommenden Jahrzehnten in der Lieberoser Heide ein neuer Urwald heranwachsen. Das ist zumindest die Vision der Mitarbeiter der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg (NLB), die im Gebiet eine Fläche von 3150 Hektar ihr Eigen nennt.

Wie das geschehen soll? Gemäß dem alten Sprichwort: "Am schönsten hat's die Forstpartie, der Wald, der wächst auch ohne sie." Denn die Zauberwörter lauten "Wildnis" beziehungsweise "Totalreservat". "Der Mensch wird auf diesen Flächen nichts mehr unternehmen", erklärte Andreas Meißner, Geschäftsführer der Stiftung NLB, während des 2. Lieberoser Heide-Tages in der namensgebenden Stadt. "Die Natur kann dort tun und lassen, was sie will." Laut ihren Gesetzen müsste sich, so hoffen die Fachleute, über Jahrzehnte und Jahrhunderte ein Urwald herausbilden. Dort würden dann Eichen, Kiefern, Birken, auf besser versorgten Böden auch Buchen, wachsen. Die entsprechenden Strauch- und Krautpflanzen sowie die Tiere würden sich nach und nach ganz von selbst einfinden.

"Alles eine Frage der Zeit", betonte NLB-Projektkoordinatorin Jenny Eisenschmidt. Naja, nicht ganz. Schließlich haben die Fachleute in den vergangenen Jahren durch diverse waldbauliche Maßnahmen ein wenig nach geholfen. So wurden Kiefernforsten aufgelichtet, damit sich in den entstandenen Lücken Laubbäume ansiedeln können. Doch mit den Forstarbeiten ist ab diesem Jahr endgültig Schluss. "Mutter Natur" dürfe nun voll und ganz in den Kernzonen das Zepter übernehmen. Diese zählen von den 3150 Hektar Stiftungsflächen bereits 2000 Hektar. Mittel- bis langfristig werde sich das gesamte Gebiet zum Urwald entwickeln. "Wir schaffen also einen neuen, vitalen Mischwald für unsere Enkel", gab Andreas Meißner die Marschrichtung vor.

Mitunter denke die Natur aber gar nicht daran, dem Wald den Vorrang zu geben. Hatten die Wissenschaftler kurz nach dem Abzug der letzten russischen Soldaten vor nunmehr 25 Jahren mit einer schnellen Wiederbesiedlung des Schießplatzes, der "Wüste", gerechnet, präsentiert sich diese heute lediglich an ihren Rändern mit spärlicher Vegetation. Der größte Teil besteht entgegen aller Erwartungen nach wie vor aus reinem Sand. Lediglich hier und da kommt das anspruchslose Silbergras vor, ansonsten herrscht gähnende Leere. Gründe seien die extreme Nährstoffarmut, der Wassermangel sowie die fehlende Humusschicht. Doch über kurz oder lang hole sich der Wald die "Wüste" zurück, sind sich die Fachleute sicher. Nur mit konkreten Zeitprognosen halten sie sich nunmehr zurück.

Zum Lieberoser Heide-Tag gab es auch noch eine Premiere. Nämlich einen Imagefilm der Stiftung NLB, in dem für mehr Wildnis in Deutschland geworben wird. Die Lieberoser Heide spielt darin eine gewichtige Rolle. Bereits am Dienstag soll der Streifen im Rahmen des Tages der biologischen Vielfalt in Berlin erstmals einer breiten Öffentlichkeit präsentiert werden.