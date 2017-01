6000 Küken bei Brand getötet

artikel-ansicht/dg/0/

Schönfließ (MOZ) 6000 Entenküken sind am Sonnabend bei ein Brand in der Entenmastanlage Schönfließ (Märkisch-Oderland) getötet worden. Der Sachschaden wird auf rund 150 000 Euro geschätzt. Die Anlage mit den Entenküken brannte völlig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, informierte die Polizei am Sonntag. Zum Löscheinsatz waren rund 50 Feuerwehrleute aus den umliegenden Ortswehren unter Leitung des stellvertretenden Lebuser Amtsbrandmeisters Steffen Roßlau vor Ort. Es gelang, den Brand bis zum Mittag zu löschen.