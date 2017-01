Frau bei Feuer in besetzter Schule verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bei einem Feuer in der lange besetzten Gerhart-Hauptmann-Schule in Berlin-Kreuzberg hat eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes am Sonntagmorgen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die 33-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt, teilte die Polizei mit.