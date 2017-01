Kanzler statt Provinz-Bürgermeister

artikel-ansicht/dg/0/

Im Schatten der überlebensgroßen Bronzefigur ihres einstigen Patriarchen Willy Brandt wirkte noch jeder seiner zahlreichen Nachfolger ein bisschen verloren. Doch am Sonntagmittag ist das Foyer der Berliner SPD-Zentrale, die den Namen des verehrten Ex-Vorsitzenden trägt, so prall gefüllt bis unter das Glasdach, dass Martin Schulz den Rücken durchdrücken kann und ohne erkennbaren Anflug von Übermut erklärt: "Ich trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden!"

Eine Kampfansage mit Schmackes. Eine Vier-Frauen-Combo untermalt das Warten auf den neuen Hoffnungsträger mit schmissiger Musik, den Schlachtenbummlern im Hauptquartier wird der Marsch geblasen und getrommelt. Ein Plakat gibt die Parole aus: "Jetzt Schulz!" Die Parteibasis bringt sich in Stimmung, junges Völkchen und ergraute Semester. Die Medien drängeln sich. Schon erstaunlich, welche Aufmerksamkeit der SPD plötzlich gewidmet wird.

Noch bemerkenswerter, mit welcher Selbstverständlichkeit die Sozialdemokraten der Devise huldigen: "Der König ist tot, es lebe der König!" Schon immer zeichnet sich die Partei durch ein hohes Maß an autosuggestiver Kraft aus. Mögen die Umfragen noch so miserabel sein, ist auch wieder mal der Kapitän von Bord gegangen - von einer Minute zur anderen schalten die Sozis auf steigende Betriebstemperatur. Sigmar Gabriel bleibt es vorbehalten, seinen Freund auf die Rampe zu schieben, mit kernigen Worten: "Martin Schulz dokumentiert unseren Willen zu einem echten Neubeginn. Er ist unser Angebot an alle Wähler, bis hinein in das konservative, linke und grüne Lager. Wir werden mit ihm ein exzellentes Wahlergebnis erzielen." Ein Resultat also, das Gabriel sich zuletzt selbst nicht mehr zutraute - und viele Parteifreunde ihrem Vorturner schon lange nicht mehr.

Martin Schulz, der noch mit 61 Jahren seinen Beruf wechselt, vom Europapolitiker zum Kanzlerkandidaten, wird in den nächsten Monaten nicht nur die Unterstützung seines Vorgängers und der gesamten Parteispitze brauchen, sondern auch einen langen Atem und gute Nerven. Es scheint, als setzten ihm kritische Stimmen aus den Medien oder Mäkeleien der parteipolitischen Konkurrenz ziemlich zu. Minuten lang wehrt sich der ehemalige Buchhändler und Bürgermeister der 40 000-Seelen-Kleinstadt Würselen gegen allerlei negative Zuschreibungen: "Mann aus der Provinz, kein Abitur, unerfahren in der deutschen Innenpolitik."

Schulz sieht in diesem Lebensweg aber keinen Nachteil. Ja, er stammt aus kleinen Verhältnissen, die Mutter war Hausfrau, der Vater Polizist. Er hat das Gymnasium vorzeitig verlassen und ist als junger Mann vom rechten Pfad abgekommen: "Ich war ein richtiger Sausack." Dass er seine zweite Chance genutzt hat und zu einem der einflussreichsten Politiker in Brüssel aufgestiegen ist, führt er als Beweis dafür vor, dass in diesem Land Aufstieg möglich bleibt, und zwar für "alle Menschen, die hart arbeiten und sich an die Regeln halten" - um deren Stimme will er kämpfen, für deren Interessen Politik machen: "Ihre Alltagssorgen, Hoffnungen und Ängste spüre ich mit tiefer Empathie."

Noch bleibt die Agenda seines Wahlkampfs im Allgemeinen: Soziale Gerechtigkeit, Bildung, Investitionen in Schulen und Infrastruktur, faire Steuertarife, Kampf gegen Steuerflucht und maßlose Managergehälter, wehrhafte Demokratie, null Toleranz gegen Kriminelle und Terroristen, Widerstand gegen Rechtspopulisten und Nationalisten. Die ganze Bandbreite des SPD-Wahlkämpfers eben. Einstweilen keine eigene Handschrift. Aber die Gelegenheit, sich selbst und die programmatischen Ziele bekannt zu machen, ist günstig: Nach Schulz' Wahl am 19. März auf dem außerordentlichen Parteitag folgen drei Landtagswahlen - an der Saar, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.

Dann kann der Ex-Präsident des Europa-Parlaments sein Manko, nicht dem Bundestag oder der Bundesregierung anzugehören, durch nimmermüde Präsenz auf den Marktplätzen und in den Arenen wettmachen. "Er ist eine Rampensau", schwärmt sein rheinischer Parteifreund und Bundesschatzmeister Dietmar Niethan, "er bringt Säle zum Kochen". Im EU-Wahlkampf 2014 hat er das bewiesen und seine SPD mit einem Zugewinn von sechs Prozentpunkten auf respektable 27,3 Prozent geführt. Jetzt kündigt er sogar an: "Ich will, dass die SPD bei der Bundestagswahl stärkste politische Kraft wird." Eine gewaltige Aufholjagd liegt da vor Schulz und seiner Partei.

Natürlich weiß er das, vor allem aber kennt er seine Pappenheimer aus der SPD. "Ich hoffe, dass wir die vor uns liegenden Monate gemeinsam gehen", hat der designierte Parteichef die Bundestagsfraktion eingeschworen. Mit den drei Landtagswahlen im Frühjahr kommen die ersten Bewährungsproben. Sollte die SPD nur mäßig erfolgreich sein, könnte er das von Gabriel drastisch beschriebene Schicksal vieler Vorgänger teilen: Der Vorsitzende vollführt Kunststücke unter dem Zirkuszelt, und unten schauen alle gebannt zu, ob er abstürzt oder nicht.

Erst einmal scharen sie sich aber alle um ihn. Als Martin Schulz seine einstündige Bewerbungsrede mit den Worten beendet, "Leute, lasst uns anpacken", braust Beifall auf - er schwimmt auf einer Woge der Zustimmung. Dass die SPD, wie sich ihr Spitzenkandidat es wünscht, "das Bollwerk der Demokratie" sein möge, ist ja auch eine Formel, die seine Partei seit über 150 Jahren mit besonderer Inbrunst vorträgt. Aber das war bei Steinmeier, Steinbrück und Gabriel nicht anders.