Polizeibericht Eberswalde vom 29.01.2017

Bernau. Die Barnimer Polizei fahndet nach einem Handtaschendieb, der am Sonnabendnachmittag in Bernau offenbar zweimal zugegriffen hat. Erstes Opfer war eine 56-jährige Frau, der der Mann, der auf einem dunklen Herrenrad unterwegs war, in der Bahnhofstraße im Vorbeifahren die Handtasche entriss, die sie über der Schulter trug. Der Dieb flüchtete über die Ulitzka-straße in Richtung Bahnhofspassage. Wenig später stahl ein Mann auf dem Marktplatz einer 86 Jahre alten Frau die Handtasche aus ihrem Rollator. Die Rentnerin lief ihm hinterher, konnte ihn an der Jacke greifen, doch er riss sich los, stieg auf sein Fahrrad und flüchtete in die Breite Straße. Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich in beiden Fällen um ein und denselben Täter handeln könnte. Er soll etwa 1,90 Meter groß und schlank sein.

Kleinkrafträder aus Garage gestohlen

Böhmerheide. Eine Simson S51 und eine Suzuki mit dem Kennzeichen BAR-HW5 sind aus einer Garage in Böhmerheide gestohlen worden. Der Besitzer hatte am Sonnabendabend festgestellt, dass das Gebäude offen stand. Als er nachsah und die Tore schließen wollte, musste er feststellen, dass die Kleinkrafträder verschwunden waren. Der Schaden liegt bei rund 5500 Euro.

Einbrecherim Haus

Schwanebeck. Am Freitagnachmittag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Burgunder Straße in Schwanebeck eingedrungen. Um in das Haus zu gelangen, hatten sie die Terrassentür aufgehebelt. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Behältnisse nach Wertsachen, wurden aber offenbar nicht fündig, hinterließen aber einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.