Polizeibericht Gransee vom 29.01.2017

Kremmen. Ein 36-Jähriger aus Berlin fuhr auf einen Pkw aus Neuruppin auf, der am Sonnabendmittag auf der Autobahn 24 bei Kremmen vor ihm unterwegs war. Es krachte so sehr, dass eine 62-jähriger Beifahrerin ins Krankenhaus gebracht werden musste. Sachschaden: 20 000 Euro.

Computer gestohlen

Kremmen/Glienicke. In mehrere Häuser am Burgweg und Gartenweg in Flatow stiegen am Sonnabend unbekannte Diebe ein. Sie stahlen Geld, Spielekonsolen und Computer. Auch in Glienicke wurde durch eine Terrassentür ein Haus an der Magdeburger Straße heimgesucht. Fahrräder und Fotokamera verschwanden. Am Sandkrug scheiterten Diebe.

Postbote genötigt

Velten. Nach einem Konflikt zwischen zwei Fahrzeugführern am Sonnabend auf der Veltener Viktoriastraße stieg einer der Fahrer aus und bedrohte den Paketboten am zweiten Auto mit einem Baseballschläger. Dabei soll dieser gerufen haben, was sein Problem sei. Später wurde der Fahrer von Beamten an seiner Wohnung angetroffen und vernommen. Der Schläger wurde sichergestellt.

Statt Reh Baum erwischt

Himmelpfort. Ein Autofahrer wich Freitagnacht einem Reh auf der L 15 in Himmelpfort aus und verlor im Anschluss daran die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr gegen einen Baum und wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.