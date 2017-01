Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 29.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Ein augenscheinlich stark unter Alkoholeinfluss stehende Mann wurde am Freitag aus dem Kaufland in derHeilbronner Straße von der Polizei zur Ausnüchterung mit in das Polizeirevier genommen. Der 50-jährige Mann, der als Ladendieb im Supermarkt Hausverbot hat, wollte trotz Aufforderung des Personals die Filiale nicht freiwillig verlassen.

Rückfalltäterinohne Führerschein

Bei einer Verkehrskontrolle in der Karl-Liebknecht-Straße am frühen Sonnabendmorgen wurde eine 23-Jährige aus Eisenhüttenstadt als Fahrerin eines BMW angehalten. Sie war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Polizei auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis schon bekannt. Sie erhielt eine Strafanzeige, wie auch der im Fahrzeug befindliche Halter des BMW.

Geblitzt wird heute in der Straße Klingetal.

Blitzer