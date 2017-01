Polizeibericht Freienwalde vom 29.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Freienwalde (moz) Betrunken undbekifft am Steuer

Seelow. In der Nacht von Freitag zu Samstag sind im Bereich der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland Fahrzeugführer unter Einfluss von Alkohol und zwei Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln kontrolliert worden. In Rehfelde hatte ein 34-jährige Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille. Ein 60-jähriger Fahrradfahrer wurde im Bereich des Bahnhofs Strausberg mit einem Fahrrad mit 1,8 Promille festgestellt.

Mit Cannabis – aber ohne Licht am Rad

Vierlinden. In Vierlinden wurde ein 33-jähriger Fahrer und in Strausberg ein 27-jähriger Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Die Personen waren fahrend mit Fahrrädern ohne Licht unterwegs. Bei der Kontrolle der mitgeführten Sachen wurden Portionstütchen Cannabis festgestellt. In allen Fällen wurde Anzeige erstattet und eine Blutprobe angeordnet.

27-Jährigen unter Drogen erwischt

Strausberg. Am Sonntag wurde um 3.30 Uhr in Strausberg ein 27-jähriger Fahrer kontrolliert. Ein Drogentest verlief positiv.