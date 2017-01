Das Sterben der Musketiere

artikel-ansicht/dg/0/

Dafür sind Mitglieder des Vereins der "Frankfurter Fanfarengarde" zuständig, die im staunenswert sicheren Zusammenspiel mit dem Brandenburgischen Staatsorchester am Sonntagvormittag in der außerordentlich gut besuchten Frankfurter Konzerthalle beim 3. "Wiener Klassik"-Konzert bläserisch ganz Vorzügliches leisten. Dieser Höhepunkt des Programms mit Schlachtenmusiken des 17. und 18. Jahrhunderts lässt durch die effektvolle Wiedergabe nichts an musikalischer Drastik zu wünschen übrig.

Im Gegensatz zum finalen "Sieges-Symphonie"-Satz, den Beethoven jubilierend ausklingen lässt, findet der barocke Ignaz Franz Biber für seinen "Battalia"-Bericht in D-Dur eine seufzerreiche, das Sterben von Musketieren beschreibende Schlusslösung. In diesem zehnstimmigen, kurzweiligen und knapp gehaltenen Schlachtengemälde für Streicher gibt es vom tänzerisch beschwingten Allegro-Entree mit Imitationen von Trompetenmotiven und Säbelrasseln über die Exzesse saufender und aufmarschierender Landsknechte bis zum Gewehrgeknatter eine Fülle effektvollster Eskapaden. Die Musiker kosten sie genauso genüsslich aus wie die raffinierten Klangspielereien des Franz Christoph Neubauer in seiner fünfsätzigen D-Dur-Sinfonie "La Bataille" op. 11. Im gleichnamigen zweiten Satz wogt das Hin und Her der gegnerischen Orchestergruppen in typischer Schlachtenordnung: aufmarschierende Truppenteile, dumpfer Kanonendonner, knatternde Gewehrsalven... Nach dem Eifer des Gefechts mündet das Kräfteringen wie gehabt in den nunmehr fünften, den überschwänglich siegfeiernden Satz.

Zur mentalen Erholung gibt es vor der Pause Joseph Haydns Sinfonia concertante B-Dur, ein einfallsreiches Konzert für vier Solisten und Orchester. Dominiert wird es von der strahlkräftigen Violine (Klaudyna Schulze-Broniewska), die mit dem sonor sich verströmenden Cello (Thomas Georgi) die linksseitig platzierte Streicherfaktion bildet, während rechtsseitig die kantabel bis leidenschaftlich tönende Oboe (Akeo Watanabe) und das keck-prägnante Fagott (Efisio Lecis) für vergnügliche Vierergespräche untereinander und mit ihren Orchesterkollegen führen.