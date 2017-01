Fehrbellin spürt Atem des Dritten

artikel-ansicht/dg/0/

Fehrbellin (MZV) Die Bundesliga-Duelle des SV 90 Fehrbellin mit dem brandenburgischen Rivalen SVL Seedorf hatten am Wochenende zwei sehr unterschiedliche Verläufe. Auf ein 0:3 am Sonnabend folgte ein 3:0-Erfolg am Sonntag, wobei die 90er knapp am Optimal-Ergebnis vorbeischrammten.

Seedorf - SV 90 Fehrbellin 3:0 (5444:5343 Holz, 48:30)

Die 90er wollten mit Ex-Seedorfer Dietmar Stoof und Sebastian Krause von Beginn an gegenhalten, um den Abstand zu Frank Wilke und Hans Fulczynski (je 919 Holz) nicht zu groß werden zu lassen. Stoof (897) und Krause (895) erreichten nicht ganz das, was sich die 90er vorgestellt hatten. Im Mittelblock waren Dirk Sperling und Alexander Wolski drei Bahnen lang drauf und dran, das Spiel zu drehen. Bereits 37 Holz hatten sie aufgeholt. Doch beide stagnierten auf ihrer letzten Bahn. Sperling kam auf den Mannschaftsbestwert von 903 Holz, Wolski schaffte 899. Wichtig im Hinblick auf den Zusatzpunkt war, dass beide Seedorfer unter den Vorgaben der 90er Startachse blieben. Rainer Pagels erspielte 894 Holz, Sebastian Rönning drei Holz weniger. Der Zusatzpunkt war greifbar, der Spielgewinn angesichts von 20 Holz Rückstand noch möglich. Dazu war der Gast allerdings auf Patzer der Gastgeber angewiesen. Diese blieben jedoch sowohl bei Youngster Max Jannasch (918) als auch bei Routinier Erich Freitag (903) aus. Nun benötigten die 90er mindestens zweimal 892 oder einmal 895 Holz, um den Zusatzpunkt zu sichern. Benjamin Münchow und Daniel Neumann kamen jedoch schwer ins Spiel, streuten immer wieder Fehlhölzer ein. Nach 65 Wurf tauschte Neumann gegen Nico Witter aus. Am Ende standen für Münchow 879 und für Neumann/ Witter 870 Holz.

SV 90 Fehrbellin - Seedorf 3:0 (5399:5230 Holz, 56:22)

Die Startachse der 90er musste umgestellt werden. Für Krause, der aus der Nachtschicht kam, rückte Neumann an die Seite von Wolski. Beide konnten vollends überzeugen. Wolski haderte zwar mit dem Fallglück, konnte dennoch glatte 900 Holz in die Waagschale werfen. Neumann zeigte sein bislang bestes Heimspiel im Fehrbellin-Trikot. Die Seedorfer hatten Probleme, sich von Gasse zu Gasse umzustellen. Jürgen Reimann kam nach gutem Start auf 863 Holz, Sebastian Rönning hatte ein Holz mehr. In der Mittelachse kamen für die Rhinstädter Münchow (892) und Krause (893) zum Einsatz.

Vor der Schlussachse ging es weniger um die Frage des Zusatzpunktes, sondern darum, ob alle 90er vor dem besten Seedorfer bleiben konnten. Doch da machte Frank Wilke einen Strich durch die Fehrbelliner Rechnung. Mit 893 Holz konnte er das Ergebnis von Münchow um Haaresbreite überbieten und die Höchststrafe abwenden. Dirk Sperling konnte an die Heimstärke der vergangenen Saison anknüpfen. Mit 916Holz sicherte er sich die zwölf Einzelpunkte. Nico Witter fügte sich in die geschlossene Mannschaftsleistung nahtlos ein und erreichte 897 Holz.