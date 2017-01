Bunt kostümiert von Tür zu Tür

artikel-ansicht/dg/0/

Langewahl/Neu Golm (MOZ) Lustige Gesellen in bunten Kostümen zogen am Sonnabend zum Zampern durch Langewahl und Neu Golm. Bei der alten sorbischen Tradition wird in Begleitung von Musikern an die Türen der Dorfbewohner geklopft und um Spenden in Form von Naturalien und Geld gebeten.

In super Stimmung tummelten sich Clowns, Marienkäfer, Sträflinge, feine Damen, Weihnachtsmann und Postminister auf den Straßen von Langewahl. Der bunte Tross, begleitet von den Fürstenwalder Stadtmusikanten, ging von Tür zu Tür, um Spenden zu sammeln. Elsbeth Voß freute sich über den ungewöhnlichen Besuch und strahlte. "Ich habe als Kind selbst gezampert, das war immer ein großer Spaß", erzählte die 81-Jährige. Marcel Wittchen griff sich kurzerhand die Seniorin und machte mit ihr ein Tänzchen auf der Straße.

Das alte Brauchtum Zampern wurde am Sonnabend in Langewahl nach zehnjähriger Pause durch Initiative des Heimatvereins wiederbelebt. "An Traditionen sollte man festhalten", sagte Andrea Felsmann, die gemeinsam mit Ronny Langas und Corinna Felsmann als Organisationsteam fungierte und die nötigen Formalitäten wie Gema, Straßenverkehrsamt und Versicherungen abklärten.

Mit der großen Resonanz von 40 Akteuren im Alter von ein bis 70 Jahren zeigten sie sich sehr zufrieden. Auf Grund der Minusgrade waren bei der illustren Gesellschaft Zwiebellook und literweise heiße Getränke angesagt. Musiker Heiko Reichmuth hatte sein Tenorhorn wegen der Kälte mit einer Decke umwickelt. "Die Ventile im Blechblasinstrument könnten gefrieren und dann kommen keine Töne mehr", sagte er schmunzelnd.

Mit dem Wetter glücklich waren die Neu Golmer. "Wir haben das verdient, weil wir alle Engel sind", freute sich Ilona Selchow, die bei keiner Zampertour fehlt. Die 58-Jährige hatte zum Auftakt ein ausgiebiges Frühstück für die 40-köpfige Truppe vorbereitet. 25 Hackepeter-Brötchen, 30 Schmalzstullen und 150 Faschingskrapfen mit dem lustigen Namen "Nonnefürzchen" sorgten bei den fantasievoll kostümierten Akteuren für eine gute Grundlage. Schließlich hatten die Zamperer rund acht Stunden Dorfrundgang vor sich. "Wir bekommen auch unterwegs genug zu essen und zu trinken angeboten", so Ilona Selchow.

Die Neu Golmer pflegen seit Jahrzehnten die Tradition. Dabei gehe es laut Mit-Organisatorin Evi Schulze vor allem um Spaß und den Zusammenhalt im Dorf. "Das funktioniert in ungezwungener Atmosphäre besser", sagte sie. Die Truppe, die zur Hälfte aus neongelben Smileys bestand, bekam unterwegs reichlich Wurst, Eier, Speck, Gurken und Getränke. Von den Gaben soll in zwei Wochen das traditionelle Eierkuchenfest, als Dank für alle Beteiligten, ausgerichtet werden. "Wir sind eine Supertruppe mit neuem Rekord", fasste Sven Silbernagel zusammen, der als Ober-Zampano des Festkomitees in Begleitung der Stammkapelle aus Ragow wieder in Frack und Zylinder den Tross anführte.