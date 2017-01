Besucherandrang zum Auftakt im Dok-Zentrum

artikel-ansicht/dg/0/

Selbst Stehplätze waren rar am Sonnabendvormittag im Foyer des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR in der Erich-Weinert-Allee. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um die neue Ausstellung "Schlaglichter. Sammlungsgeschichte(n)" zu begutachten. Eingerahmt wurde die feierliche Eröffnung von den Klängen des Berliner Pianisten Hannes Zerbe und den Einführungsworten mehrerer Redner.

Unter ihnen war auch Rolf Lindemann, frisch gewählter Landrat des Landkreises. "Es handelt sich bei den etwa 15 000 Objekten des Beeskower Kunstarchivs um keinen ganz einfachen Kunstbestand. Er ist untrennbar mit den politischen Absichten der DDR-Führung verbunden. Doch Kurator Herbert Schirmer hat das Potenzial der Werke erkannt. Schon als letzter Kulturminister der DDR hat er sich stark dafür eingesetzt, dass der Kunstbestand erhalten bleibt und auch den Menschen zugänglich ist. Daher wünsche ich allen Besuchern einen unverkrampften, gelassenen und neuartigen Blick auf die Kunstwerke", sagte Lindemann.

Herbert Schirmer führte anschließend fort: "Wer mit offenen Augen durch die Ausstellung geht, wird den Wandel in der Gesellschaft und in der Kulturgeschichte erkennen. So entwickelte sich in der DDR-Kunst in den 1980er-Jahren ein nie gekannter Pluralismus. Die Kunst emanzipierte sich von ihrem gesellschaftlichen Auftrag", erklärte der Kurator. Erfreut zeigte sich auch Axel Drieschner, Kurator des Dokumentationszentrums. "Dieser Querschnitt des Beeskower Sammlungsbestandes gibt einen guten Einblick in die Entwickungslinien der DDR - vom verordneten Optimismus bis hin zur verbreiteten Resignation."

Als eine der ersten Besucher schauten sich Marthe Heuer und ihr Freund Michael Heuer die Kunstwerke im Obergeschoss des Museums an. "Wir sind sehr beeindruckt von der Ausstellung. Viele der Werke verstauben ja normalerweise im Archiv, jetzt hat man mal die Möglichkeit, sie zu sehen", sagte die 28-jährige Eisenhüttenstädterin. "Wir sind ja noch in der DDR geboren und haben daher einen Bezug dazu. Und wenn man in Eisenhüttenstadt groß geworden ist, kommt man an dem Thema ohnehin nicht vorbei."

Sehr angetan von der Ausstellung zeigte sich auch Klaus Schaller aus Frankfurt. "Ich finde das gesamte Projekt ausgezeichnet. Es handelt sich hier um wichtige Zeitdokumente aus einem Teil unseres Lebens. Natürlich muss man die Werke auch kritisch sehen, aber teilweise ist großartige Kunst darunter", sagte der Frankfurter Kunstlehrer.

Zeitgleich zu der Schau in Eisenhüttenstadt findet auch in Frankfurt und Cottbus die Ausstellung "Schlaglichter. Sammlungsgeschichte(n)" statt. Unterstützt wird das Projekt von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung und den Sparkassen Spree-Neiße und Oder-Spree.

Die Ausstellung ist bis zum 17. April zu sehen. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 4 Euro.