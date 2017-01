artikel-ansicht/dg/0/

Laut Polizei wurden zwei Männer bei der Attacke verletzt. Einer der beiden Täter soll sich am späten Freitagabend auf der Rolltreppe von oben kommend auf das Geländer gestützt haben. Dann habe er beide Beine vorausgeschwungen und einen 20-Jährigen mit einem wuchtigen Tritt die Rolltreppe hinuntergestoßen.

Dann sollen beide Täter den 23-jährigen Begleiter angegriffen und ihm mit den Beinen gegen den Oberkörper und das Gesicht getreten haben. Ihm sei es jedoch gelungen, einen der Angreifer zu umklammern, er stürzte jedoch bei dem Gerangel und erlitt eine Kopfplatzwunde. Der dritte junge Mann im Alter von 22 Jahren wurde derart gewürgt, dass ihm kurzzeitig die Luft wegblieb. Dann flüchtete das Duo. Hinweise auf einen Streit im Vorfeld gibt es laut Polizei bislang nicht.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Vor kurzem hatte ein mutmaßlicher U-Bahn-Treter bundesweit Entsetzen ausgelöst. Er soll Ende Oktober eine Frau in den Rücken getreten haben, woraufhin diese eine Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße herunterstürzte. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Zuletzt hatte die Polizei mehrmals erfolgreich mit veröffentlichten Videobildern nach Tätern gesucht. Auch zu dem Feuerangriff auf einen Obdachlosen waren sieben mutmaßliche Täter mit Hilfe von Bildern einer Überwachungskamera gefasst worden.

Zu einer weiteren Attacke kam es am Samstag am U-Bahnhof Alexanderplatz. Zwei Männer wurden laut Polizei attackiert und verletzt. Zuvor hatte ein 24-Jähriger auf die Gleise uriniert. Als ein 26-Jähriger ihn darauf ansprach, reagierte der mutmaßliche Täter äußerst aggressiv und verfolgte ihn zusammen mit einem 44-Jährigen zum Zwischendeck des Bahnhofs. Dort griffen beide den 26-Jährigen mit einer Glasflasche an und schlugen ihm mit der Faust ins Gesicht. Er erlitt eine Platzwunde am Kopf.

Einen 25-Jährigen, der dem Angegriffenen helfen wollte, attackierten die Schläger ebenfalls und verletzten ihn leicht. Die Angreifer waren zunächst festgenommen worden, wurden inzwischen aber freigelassen. Gegen sie wird ebenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Die Fahndung mit den Bildern aus Überwachungskameras muss von den Ermittlungsbehörden beantragt und von einem Richter genehmigt werden. Ob es zu der Attacke am Alexanderplatz Überwachungsbilder gibt, werde derzeit geprüft, hieß es bei der Polizei.