Auszählen bis es stimmt

Am Sonnabendabend machte sich bei Landeschef Alexander Gauland und seinem Stellvertreter Andreas Kalbitz Entspannung breit. Es zeichnete sich ab, dass der Parteivorsitzende und Chef der Landtagsfraktion tatsächlich mit gebührendem Abstand zum Spitzenkandidat für die Bundestagswahl bestimmt worden war, inoffiziell zunächst.

Das war aufgrund des gewählten Verfahrens nicht garantiert. Die rund 1000 Mitglieder des Landesverbandes waren für das Wochenende zur Listenaufstellung nach Rangsdorf (Teltow-Fläming) geladen worden. Rund ein Viertel davon, kam. 36 Mitglieder meldeten ihre Kandidatur an.

Jeder Stimmberechtigte konnte in geheimer Wahl 20 Stimmen auf die Kandidaten verteilen. Die Reihenfolge auf der Liste ergab sich nach der Anzahl der Stimmen. Das führte bei der Auszählung zu Unklarheiten. Ein halbes Dutzend Mal wurden die Stimmzettel am Sonnabend ausgezählt, ohne dass ein Ergebnis verkündet werden konnte. Die Versammlung wurde am späten Abend unterbrochen und dann bis morgens um vier weiter gezählt.

Am Sonntag wurde verkündet, dass Gauland mit 199 von 241 Stimmen auf Platz eins gelandet war. Platz zwei erhielt Roman Reusch, Leitender Oberstaatsanwalt in Berlin. Dahinter kamen der Geschäftsführer der Landtagsfraktion, Reneé Springer, und Steffen Kotré, Referent der Landtagsfraktion ein. Letzterer hatte in seiner Vorstellung gesagt: "Unser Land liegt in Trümmern." Deutschland sei eine Bananenrepublik. Als Barriere gegen Zuwanderung forderte er, dass jeder, der nach Deutschland kommt, dem Staat sein Vermögen überschreiben soll.

Auf Platz 5 kam Norbert Kleinwächter, Lehrer aus Dahme-Spreewald (Listenplatz 5). Dietmar Ertel (Listenplatz 6), ehrenamtlicher Bürgermeister eines Ortsteils von Trebbin (Teltow-Fläming) bezeichnete sich selbst als "die neue Regine Hildebrandt der AfD".

Für die Landesliste, die 20 Plätze umfassen sollte, konnten letztlich in zwei Wahlgängen nur zwölf Kandidaten gewählt werden. Der Rest erhielt nicht die Mindeststimmenanzahl. Großen Applaus konnten die Kandidaten bei ihren Vorstellungen immer dann erwarten, wenn sie von der drohenden Islamisierung Deutschlands sprachen. So war zu hören, dass diese spätestens in zwanzig Jahren erfolgt sei. Eine Lanze wurde für die "Legalwaffenbesitzer" gebrochen, die zu sehr gesetzlich gegängelt würden. Vor einer möglichen Unterwanderung der AfD durch die CDU wurde gewarnt und dafür plädiert, dass Frauen nur dann Führungsposten ausüben sollen, wenn sie Kinder haben. Die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem beobachtete Idenitäre Bewegung wurde von einem der Kandidaten gelobt. Sie gehe in die gleiche Richtung wie die AfD nur eben nicht auf dem Weg des Parlamentarismus. Vor einer Ökodikatur wurde gewarnt, die die Klimakatastrophe herbeirede, wo doch beim Schmelzen des Nordpols ganz natürlich das Eis am Südpol zunehme. Zu den umstrittenen Äußerungen von Björn Höcke zum Holocaust-Mahnmal hieß es: so etwas könne man erst sagen, wenn die AfD 51 Prozent der Stimmen haben.