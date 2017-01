Größte Kunstschau Brandenburgs

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Schlaglichter", die umfangreichste bisher in Brandenburg gezeigte Kunstausstellung ist seit dem Wochenende an drei Orten zu sehen. Das Frankfurter Museum Junge Kunst zeigt etwa 200 Arbeiten in Cottbus. Das Cottbuser Dieselkraftwerk präsentiert ähnlich viele Werke seiner Sammlung in Frankfurt. Der Ortswechsel war eine Idee von Armin Hauer vom Frankfurter Museum. Und im Dok-Zentrum für DDR-Alltagskultur in Eisenhüttenstadt sind etwa 80 Arbeiten aus dem Kunstarchiv Beeskow zu sehen.