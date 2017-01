artikel-ansicht/dg/0/

Frau Lumpp, was genau ist Ihre Aufgabe als Vertreterin der UN-Flüchtlingsorganisation in Deutschland?

Wir versuchen, den Flüchtlingsschutz in Deutschland zu stärken. Dabei arbeiten wir mit der Regierung, mit staatlichen Stellen und mit Nichtregierungsorganisationen zusammen. Wir beraten und informieren über die Lage von Flüchtlingen weltweit.

Als Sie vor gut einem Jahr Ihr Amt angetreten haben, da lobten sie die neue Offenheit in Deutschland gegenüber Flüchtlingen. Hat sich an dieser Einschätzung etwas geändert?

Nein. Jedenfalls nicht grundsätzlich. Wirbeobachten nach wie vor ein hohes Maß an ehrenamtlichem bürgerschaftlichem Engagement. Das ist wohl der positivste Aspekt dessen, was manche als Flüchtlingskrise bezeichnen. Und das wird auch weltweit anerkannt.

Nach wie vor ertrinken Tausende im Mittelmeer. Aber hierzulande wird mit Inbrunst vor allem über Abschiebungen gesprochen. Ist das ein Zeichen von Abstumpfung oder eher von emotionaler Erschöpfung?

Die Ankunft vor allem so vielerSyrer, die direkt aus dem Kriegsgebiet kamen, hat für viele das Thema Flucht und Vertreibung spürbar gemacht. Jetzt kommen nicht mehr so viele Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak. Umso wichtiger ist es, den Blick weiter auf die Welt zu richten. Denn das Ausmaß von Flucht und Vertreibung hat weiter zugenommen.

Es gibt nicht nur engagierte Flüchtlingshelfer, sondern auch viel Ablehnung der Flüchtlinge. Haben SieVerständnis dafür? Immerhin gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die es ohne Flüchtlinge nicht gäbe.

Natürlich verstehe ich die Sorgen und Ängste vieler Deutscher. Die haben sicher auch etwas mit den chaotischen Szenen zu tun, die es2015 in Europa gegeben hat.Das Chaos wäre übrigens nicht nötig gewesen. Wenn die die Länder der Europäischen Union gemeinschaftlich gehandelt und sich vorbereitet hätten, wären chaotische Zustände verhindert worden.

Gerade erst hat der UNHCR die EU zu verstärktem Handeln aufgerufen. Das macht der Hochkommissar offenbar regelmäßig. Unter anderem wird eine gemeinsame, einheitliche Asylpraktik verlangt. Sind dieDublin-Verträge nicht eine Grundlage solcher Gemeinsamkeiten?

Unabhängig davon, ob und wie das Dublin-System reformiert wird, fordern wir, dass die EU ganz praktische Lehren aus den vergangenen 24 Monaten zieht. Beispielsweise wäre ein gemeinsames Registrierungssystem sehr dazu geeignet, das Vertrauen derBevölkerung zu steigern. Und noch wichtiger: Die EU muss sich auf Flüchtlingsbewegungen vorbereiten. Im Zivilschutz, bei Naturkatastrophen geht das doch auch. Da wird dann im Zweifelsfall ein gut geölter Mechanismus hochgefahren. Eine professionell vorbereiteteFlüchtlingshilfe wäre ebenfalls dazu angetan den Menschen wieder mehr Vertrauen in den Staat zu geben.

Sehen Sie denn überhaupt eine Möglichkeit einer gemeinsamen, europäischen Flüchtlingspolitik? Im Moment erleben wir doch eher das komplette Gegenteil. Gibt esirgendeinen positiven Ansatz?

Den gibt es. Die EU sagt, sie will eine gemeinsame Flüchtlingspolitik gestalten….

….Nicht wenige Länder sagen: Ohne uns…

Ja, aber viele Mitgliedsstaaten bekennen sich zur Gemeinsamkeit in der Flüchtlingsfrage. Wir brauchen aber, wie schon angedeutet, mehr vertrauensbildende Maßnahmen. Und auch über die EU hinaus bedürfen wir der solidarischen Zusammenarbeit zwischen Staaten angesichts der auch künftig hohen Flüchtlingszahlen.

Einer der Gründe für die große Flüchtlingsbewegung imJahr 2015 war, dass dem UNHCR schlicht das Geld ausging, um in denNachbarländern Syriens Flüchtlingen zu helfen.Mittlerweile hat sich die Situation gebessert.Ist dafür gesorgt, dass das so bleibt?

Tatsächlich hat sich gezeigt, dass es in einer Krise auch neue Impulse geben kann. Und nicht nur für die syrischen Flüchtlinge. Die UNO-Generalversammlung hat in einer sehr wichtigen Erklärung anerkannt, dass nicht nur humanitäre Hilfe für Flüchtlingegeleistet werden muß, sondern dass auch die Aufnahmeländer, die aufnehmenden Gemeinschaften, die Dörfer und Städte unterstützt werden müssen. Neunzig Prozent der syrischen Flüchtlinge leben nämlich nicht inCamps, sondern mitten unter der türkischen, jordanischen und libanesischen Bevölkerung. Darüber hinaus gibt es Überlegungen, humanitäre Hilfe mit längerfristigerEntwicklungshilfe zu koppeln, damit zum Beispiel mehr Kinder zur Schule gehen können. Da muss in die Infrastruktur von Erstaufnahmeländern investiert werden.

Sie selbst haben freiwillige Rückkehrer nach Afghanistan begleitet und das unter anderem mit der Bemerkung kommentiert, dass die Integration hierzulande eine Rückkehr erleichtert. Können Sie das mal erklären?

Es ist sehr wichtig, dass Flüchtlinge nicht zu entmündigten Hilfsempfängern gemachtwerden. Je selbständiger sie sichzum Beispiel in der deutschen Bevölkerung bewegen,je eher sie sich selbst versorgen können, weil sie Arbeit haben, je besser sie ausgebildet werden und einen Blick auf Perspektiven in ihrem Leben haben, desto besser sind sie dafür gerüstet, sich in ihrer Heimat ein neues Leben aufzubauen. Voraussetzung ist natürlich, dass sich die Situation in den Heimatländern so geändert hat, dass dort eine sichere und vernünftige Existenz überhaupt möglich ist.

Sind Abschiebungen nach Afghanistan in Ordnung?

Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich in den vergangenen Monaten weiter verschlechtert. Auch die humanitäre Lage ist bedrückend. Unter anderem deshalb, weil so viele Afghanen aus Pakistan zurückgekehrt sind. Wir wollen, dass jeder Einzelfall geprüft wird und dieSchutzbedürftigkeit zügig festgestellt oder eben auch nicht festgestellt wird.

Was halten Sie denn von dem Konzept der sichereren Herkunftsstaaten?

Für uns ist die umfassende Einzelfallprüfung entscheidend. Ein Schutzsuchender muss die Möglichkeit haben, die Gründe für seine Schutzbedürftigkeit vorzutragen. Es darf keine Umkehr der Beweislast geben.

Würde damit nicht dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet? Wie soll ein deutscher Beamter prüfen, ob ein Flüchtling die Wahrheit sagt?

Aber wie soll ein Schutzsuchender Beweise vorlegen?Die wird es in den seltensten Fällen geben. Wenn etwa jemand gefoltert wurde und ihm bei der Rückkehr wieder Gefängnis und Folter drohen, dann bekommt er das ja von den jeweiligen staatlichen Institutionen nicht schriftlich. Der glaubhafte Vortrag und dessen Bewertung durch einen qualifizierten Entscheider sind ausschlaggebend.

Die deutsche Flüchtlingspolitik hat sich insofern geändert, als dass jetzt vor allem die Fluchtursachen bekämpft werden sollen, was höchstens langfristig erfolgreich sein kann.Und:Die Versuche, Flüchtlinge in den Erstaufnahmeländern zu halten, werden außerordentlich verstärkt. Spüren Sie diese Veränderungen bei Ihrer Arbeit?

Zunächst einmal: Es ist richtig und wichtig, dass ökonomisch starke Staatendie Erstaufnahmeländer von Flüchtlingen viel mehrals bisher unterstützen. Von über65 Millionen Menschen auf der Fluchtweltweit,leben derzeit nur ein Bruchteil in denEU-Staaten. Dagegen leben 4 Millionen Flüchtlinge in den ärmsten der armen Länder. Und ja, Fluchtursachen zu bekämpfen, ist sehr schwer. Da muss es der internationalen Staatengemeinschaft deutlich besser gelingen, politische Lösungen zu finden. Lösungen für Konflikte, die ja schnell in Kriege, meistens Bürgerkriege, umschlagen. Mehr als die Hälfte aller Flüchtlinge kommt aus drei Ländern. Aus Syrien, aus Afghanistan und aus Somalia.

Aber je länger Menschen Flüchtlinge sind und je unwahrscheinlicher eine Rückkehr wird, desto größer wird doch der Wunsch den Flüchtlingslagern den Rücken zuzukehren und eine Perspektive anderswo zu suchen? Stehen uns immer neue Fluchtwellen bevor?

Unsere Hoffnung ist, dass möglichst viele Konflikte möglichst rasch gelöst werden. Aber zu übertriebenem Optimismus besteht leider kein Anlass. Fakt ist, wir haben unser Budget für 2017 noch einmal aufgestockt. Wir fürchten, dass die Zahl der Flüchtlinge noch einmal steigt.

Und das liegt an der Dauer der Konflikte?

Ja. Die Konflikte dauern länger, werden komplexer und grausamer. Neue Konflikte entstehenund alte, scheinbar gelöste, brechen wie eine Wunde wieder auf. Beispielsweise der hier wenig wahrgenommene Konflikt im Südsudan. Dort sind mittlerweile eine Million Menschen auf der Flucht. Im Nachbarland Uganda kamen im vergangenen Jahr an manchen Tagen 4000 Menschen über die Grenze.

Welches Land macht Ihnen derzeit am meisten Sorgen?

Da gibt es leider einige. Aber wir haben gerade wieder einen Hilfsappell für Nigeria veröffentlicht. Die Situation in und um Nigeria ist dramatisch, wird aber von der Weltöffentlichkeit ebenfalls kaum bemerkt. Insgesamt kann man sagen, dass wir uns vor allem um die Regionen Sorgen machen, in denen es wenig Unterstützung gibt, wo aber die humanitäre Lage zum Teil furchtbar ist. In Somalia beispielsweise haben wir, trotz aller Appelle, nur 20 Prozent der Mittel, die wir bräuchten.

Man konnte den Eindruck haben, dass man in Deutschland und Europa schon einmal besser verstanden hat, dass Globalisierung nicht nur bedeutet, dass wir an 365 Tagen Bananen im Supermarkt kaufen können und weltweit deutsche Autos gefahren werden, sondern, dass es auch gemeinsame Verantwortung gibt. Stattdessen erleben wir einen Rückzug ins Nationale. Was bedeutet das für die Flüchtlingsarbeit des UNHCR?

Dass die notwendige Solidarität und das Verständnis für die notwendige internationale Zusammenarbeit abnehmen. Die nationalen Antworten auf die Herausforderungen bedeuten oft nur, dass die Verantwortung von einem Staat auf den anderen abgewälzt wird. Aber wir sehen auch viel Hoffnungsvolles. Wenn wir auf Deutschland schauen, da muss man sagen, da wurde Herausragendes geleistet. Deutschland ist mittlerweile das zweitgrößte Geberland für den UNHCR. Und ich finde es bemerkenswert, wie intensiv über das Thema Integration gesprochen wird. Das ist nicht selbstverständlich und darauf können die Deutschen stolz sein.