Feuerwehr erinnert an Albrecht Seeburg

(OGA) Oberkrämer. Stille im großen Saal des Dorfkrugs am Sonnabend in Bärenklau. Die etwa 130 Mitglieder der Feuerwehr und ihre Familienangehörigen haben sich für einen Moment erhoben und schweigen im Gedenken an Albrecht Seeburg.

Der ehemalige Ortsvorsteher von Marwitz, der auch langjähriges Mitglied im Feuerwehrverein war, starb am Freitag. Seeburg wurde 79 Jahre alt. Er galt als Mann der ersten Stunde, hatte er doch Marwitz' erste Investitionen nach dem Mauerfall und den Zusammenschluss der Gemeinden zu einem Amt mit Sitz in Eichstädt wesentlich geprägt. Wenn auch manchmal ein bisschen stur, so doch konsequent und unbeugsam kämpfte der Landwirt manche Idee durch. Erinnert sei an die Ausbaggerung des Dorfteiches, ein Projekt, das nicht jeder unterstützen wollte. Der Mitbegründer der Wählergemeinschaft Bürger für Oberkrämer (BfO) wird vielen Menschen fehlen.

Während der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Oberkrämer war ansonsten Positives zu vermelden. Durch die in Oberkrämer gut aufgestellte Riege der Einsatzkräfte sei es auch im vergangenen Jahr möglich gewesen, erfolgreich bei Notrufen auszurücken. Jedoch sei die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde für das reibungslose Funktionieren der Freiwilligen Feuerwehr unerlässlich, konstatierte der stellvertretende Gemeindewehrführer David Ostwald. Die Gefahren- und Risikoanalyse einer externen Firma habe im Jahr 2016 ergeben, dass die Feuerwehr Oberkrämer in technisch gutem Zustand sei, aber speziell bei der Ausstattung mit schwerem Gerät für Autobahneinsätze noch Handlungsbedarf bestünde, so Ostwald.

Bürgermeister Peter Leys (BfO) gab bekannt, dass die in den vergangenen Jahren begonnene Modernisierung der Fuhrparks der Feuerwehr auch 2017 fortgesetzt werden soll. So stehe die Anschaffung eines Kleintransporters für zirka 40 000 Euro für die Ortswehr Bötzow auf dem Programm. Auch ein neues Löschfahrzeug für etwa 400 000 Euro steht auf der Liste der Neuanschaffungen. Allerdings könne die Lieferzeit bis zu zwölf Monate betragen, merkte Leys an. "Wir wissen, was wir an unserer Feuerwehr haben und was die Mitglieder bei ihren Einsätzen leisten müssen. Unser Dank gilt ebenso den Angehörigen, die die teilweise sehr schwierigen Einsätze mittragen und unterstützen", so der Bürgermeister. Leys lobte außerdem den Einsatz der Feuerwehr bei den Vogelgrippefällen in Schwante.

Aktuell hat die Feuerwehr Oberkrämer 167 Mitglieder. Davon sind 94 Aktive, 32 in der Alters- und Ehrenabteilung sowie 41 in der Jugendabteilung tätig. Im vergangenen Jahr habe die Feuerwehr Oberkrämer bei 88 Prozent der Einsätze die Hilfsfrist von 15 Minuten eingehalten. Die Feuerwehr musste zu 116 Einsätzen, davon 28 Brände und 88 technische Hilfen, ausrücken. Für fünf Menschen kam jede Hilfe zu spät, so Ostwald.

Jahreshöhepunkte waren ein Orientierungslauf der Nachwuchswehren im Krämer Wald mit Siegern aus Marwitz und die Simulation eines Brandes in einem Regionalzug in Nauen. 35 Kameraden wurden anschließend geehrt.