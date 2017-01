Im Herzschlagfinale zum Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Kyritz (MZV) Die zweite Mannschaft des MSV Neuruppin ist Futsal-Kreismeister: Das Team von Trainergespann Guido Grashoff und Gunnar Reblin triumphierte am Sonntag bei der Endrunde in Kyritz nach einem wahren Herzschlagfinale. Denn am Ende entschied die bessere Tordifferenz das kurzweilige und torreiche Turnier. Der SV Garz/Hoppenrade und der SV Eiche Weisen (beide Kreisoberliga) reihten sich nach dem direkten Duell (1:1) im letzten Turnierspiel auf die Plätze zwei und drei ein.