Auf Reisen in kleiner Traumwelt

Neuruppin (MOZ) Für viele Modelleisenbahner stellen sich bereits in früher Kindheit die Weichen für ein besonderes Hobby. Claus Jungnickel aus Berlin bekam mit zwölf Jahren seine erste Anlage geschenkt. Der heute 69-Jährige präsentierte am Wochenende sein Modell "Claus am See" in Neuruppin.

Der Verein Modelleisenbahnclub (MEC) Oranienburg 1964 hatte von Freitag bis Sonntag zur Modellbahnausstellung in das Kulturhaus der Fontanestadt eingeladen. "Wir waren mit dem Aufbau noch nicht fertig, da standen bereits die ersten Besucher im Saal", sagte Detlef Wilhelm. Er ist Vorsitzender des Vereins mit mehr als 40Mitgliedern.

Eines von ihnen ist Andreas Kuczera. Er betreute die zirka neun Meter lange Vereinsanlage "TT-Hüttenrode" und stand den Besuchern drei Tage lang Rede und Antwort. Diese Anlage mit 16 langen Güterzügen beeindruckte die Menschen, auch Oscar aus Herzberg. Der Vierjährige staunte, wie die Dampfloks mit ihren Waggons im Tunnel verschwanden und am anderen Ende wieder herauskamen. Dass diese kleinen Modelleisenbahnen im sogenannten Schattenbahnhof kurzzeitig halten, erklärte Jim Sauer. Der 13-Jährige ist seit drei Jahren Mitglied im MEC. Ihn fasziniert vor allem die Zusammenarbeit mit Erwachsenen. Teilweise basteln drei Generationen im Verein, tauschen sich aus und lernen voneinander.

Während Kuczera Öl in den Schornstein der Dampflok füllte, damit sie qualmt, präsentierten vier weitere Aussteller, Gäste aus Nauen sowie Berlin, neugierigen Besuchern ihre Modelle. Darunter Schüler der Arbeitsgemeinschaft der Oberschule aus Brieselang mit ihrem Lehrer Martin Pechel. Auf ihrer Anlage "Briesetal" fuhr eine schwarze Dampflok Runde für Runde durch eine traumhaft winterliche Berglandschaft. Beim genauen Hinsehen gab es viele Details zu entdecken. Darunter auch eine funktionierende Seilbahn. Diese hat eine ganz eigene Geschichte. Sie wurde mit anderen Eisenbahn-Schätzen in einer Mülltüte entdeckt, die in Berlin für die Stadtreinigung abgestellt, aber von einem Sammler gefunden und gespendet wurde.

Wie die Modelleisenbahner zu ihren Miniaturen kommen, schilderte auch Claus Jungnickel. Er begann mit dem Bau seiner ausgestellten Heimanlage "Claus am See" 1995. Auf einer Platte, 3,20 mal 2,10 Meter groß, platzierte er in eine Traumlandschaft Menschen, Tiere und Pflanzen. Die Bauten erinnern an die Zeit der 1920er Jahre. Für all das gibt es Spezialläden, wenn nicht selbst gebastelt wird. Drei Loks drehen auf Jungnickels Anlage ihre Runden, jeweils auf einer Regel- oder Schmalspurbahn. Mittels digitaler oder analoger Steuerung fahren sie unter anderem durch eine eigenhändig gebastelte Fußgängerbrücke aus Holz, vorbei an einer kleinen Maschinenfabrik, an Weiden und Wiesen, durch Berg und Tal. Der Zug hält an einem Bahnhof, vor dem eine Pferdekutsche parkt. Am Endbahnhof schippt ein Mann Kohlen. Er, kaum knapp einen Zentimeter groß, wird von einer winzigen Ratte beobachtet.