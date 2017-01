Betrunken und bekifft kontrolliert

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Polizeibeamte hatten Freitagnacht wache Augen und ließen einen 25-Jährigen in der Puschkinallee in Hohen Neuendorf aus seinem Auto aussteigen, weil die Fahrweise auffällig war. Tatsächlich hatte der Mann getrunken: 1,26 Promille. Außerdem wies ein Test auf Cannabis-Konsum hin. Das Fahrzeug war nicht auf den Fahrer zugelassen, wie die Kontrolle ergab, auch einen Führerschein besaß der 25-Jährige nicht. Ebenfalls unter Drogeneinfluss stand ein 32-Jähriger, der in Glienicke gestoppt wurde. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen diesen Fahrer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.