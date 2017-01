Heimrekord gegen den Tabellenzweiten

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die Classic-Kegler des FC Schwedt schauten am Sonnabend voller Respekt auf die Ansetzung in der Herren-Verbandsliga, das Publikum ahnte auch nicht unbedingt Gutes: Die Oderstädter, zuletzt mit 1:7 sang- und klanglos beim Tabellen-Achten Gut Holz Wriezen unter die Räder gekommen, empfingen Grün-Weiß Friedrichshain - das Team aus dem Spree-Neiße-Kreis konnte vor Wochenfrist dem bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer mit 6:2 eine empfindliche Niederlage beibringen. Trotz der bislang sauberen Heimweste sprach somit also nicht allzu viel für den Gastgeber. Doch dann sollte auf den Bahnen in der Schwedter Waldsportanlage alles ganz anders kommen.

Bei etwas veränderter Taktik in der Aufstellung wollten die zuletzt sehr stabil kegelnden Marcel Leverenz und Thomas Schulz im Startdurchgang möglichst für eine 2:0-Führung sorgen. Und dann das: Leverenz begann bei 15 Wurf ins volle Kegelbild mit ganz schwachen 71 Zählern. Doch sein Kämpferherz war dadurch geweckt, denn er ließ fast unglaubliche 71 Kegel bei den Abräumern folgen und gewann somit den Bahnvergleich noch. Jeder Kegler hat bei Ligaspielen gegen einen direkten Kontrahenten des Gegners vier solcher Bahnduelle zu bestreiten.

Schulz (553 Kegel) und Leverenz (571) gewannen gegen Marco Maruschke und Christoph Scholta davon jeweils drei und verbuchten somit die erhofften ersten beiden Teampunkte.

Dirk Zarling (mit Team-Saisonbestleistung von 573 Kegeln) und Frank Pachmann (552) nahmen den Schwung ihrer Teamkollegen mit auf die Bahn und behaupteten sich gegen Marcel Schminke und Sven Blechstein mit 4:0 bzw. 3:1 Bahnpunkten. Weil sie auch in der Kegelanzahl eine große Differenz zwischen sich und dem Friedrichshainer Mitteldurchgang legen konnten, war der Vergleich praktisch schon vor den letzten beiden Startern pro Team entschieden. Die Schwedter lagen mit 4:0 Punkten und 2249:2036 Kegeln vorn (für die höhere Anzahl der Gesamtkegel gibt es noch zwei Zusatzpunkte).

Letztlich besiegte Uwe Rödl (541) sogar den bislang besten Aktiven dieser Liga, Stefan Mitrenga, mit 3:1 Bahnen. Steffen Schiller musste Dennis Schulz beim hauchdünnen 2:2/517:520 den Gäste-Ehrenpunkt überlassen, was dem Team-Heimrekord von 3307 Kegeln aber keinen Abbruch tat. Lediglich in Cottbus vor knapp einem Jahr hatten die Oderstädter in einem Wettkampf bisher mehr Zähler erzielt (3311).

Das Resultat spielte natürlich Tabellenführer Lok Cottbus, der selbst daheim gegen Schlusslicht Lok Guben mit 8:0 gewann, voll in die Karten. Dem Titel für die Lausitzer steht im Grunde kaum noch etwas entgegen. Um den zweiten Platz könnte es aber äußerst spannend werden (siehe Tabelle). Wollen die Oderstädter in diesen Kampf eingreifen, müssten nun allerdings endlich auch auswärts konstantere Leistungen her, zumal der FCS bei den verbleibenden sieben Saisonvergleichen fünfmal auf Reisen gehen muss - bereits am kommenden Sonnabend besteht in Guben die Möglichkeit, die ersehnten ersten Saisonpunkte auf fremden Bahnen einzufahren. Erst dann bekommt der jetzige sehr erfreuliche Erfolg gegen Friedrichshain noch größeres Gewicht.