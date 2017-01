Grün-Weiss erfolgreich bei Landesligist

artikel-ansicht/dg/0/

Trotz einiger personeller Ausfälle äußerte sich Grün-Weiss-Coach Sven Orbanke nach Spielende positiv über den Auftritt seine Truppe. "Man darf nicht vergessen, dass wir gegen ein gutes Landesligateam gespielt haben. Gerade mit der Offensive war ich sehr zufrieden und wir haben schöne Tore erzielt. Defensiv haben wir einige Male Harakiri betrieben, da fehlte doch noch etwas Struktur." Sein Gegenüber, Neu-Gästetrainer Roman Sedlak, fand die Partie erkenntnisreich, hatte seine Mannschaft doch zwei harte Trainingswochen hinter sich und am Vormittag schon eine Einheit in den Beinen.

Die Partie begann abtastend, wobei die Gäste früh ins Pressing gingen und den Hausherren so einige Probleme bereiteten. So klingelte es schon nach fünf Minuten im Ahrensfelder Kasten. Thomas Guggenberger nutzte die Inkonsequenz im Ahrensfelder Abwehrverhalten, doch sein Treffer roch schon stark nach Abseits und hätte wohl nicht zählen dürfen. Für Grün-Weiss hatte der Rückstand eine positive Wirkung. Früher Gegendruck war nun die Devise und dieser fruchtete auch. Stephan Baum hatte mit dem Ausgleich dann scheinbar die richtige Antwort präsentiert und damit eine spielerisch überlegene Phase seiner Truppe eingeleitet (8.).

Die Partie war nun sehr ansehnlich. Das 2:1 war zwar ein Selbsttor, erzielt durch Maximilian Traue, in der Entstehung aber sehr ansehnlich. Einen schnellen Vorstoß über die linke Seite vollendete Marc-Nelson Grzyb per Eingabe in den Strafraum, wo doch einige seiner Kollegen frei zum Einschuss bereitstanden, der Torschütze dies ihnen aber recht unglücklich abnahm (21.). In der Folge hatte Grün-Weiss das Zepter gänzlich übernommen, kam aber zu selten zu konsequenten Abschlüssen. So fiel wie aus dem Nichts der Ausgleichstreffer durch Thomas Guggenberger, wiederum unterstützt durch schläfriges Ahrensfelder Abwehrverhalten (32.). Doch Steven Knörnschild hatte die schnelle Antwort im Petto. Er überraschte praktisch im Gegenzug Gästekeeper Julius Meinhold mit dem 3:1, als er den Ball ohne Ansatz aus gut 25 Metern lang Richtung Tor brachte, Meinhold in die tiefstehende Sonne blickte und den kommenden Ball wohl nicht sehen konnte. Jetzt lief es auf Gastgeberseite wie am Schnürchen, denn nur 120 Sekunden später machte Stefan Baum den vierten Treffer, der auch gleichzeitig den Halbzeitstand bedeutete.

Zwar fiel der Anschlusstreffer durch Dennis Rehhausen in der 48. Minute. Doch die Märkisch-Oderländer hatten ihr Pulver verschossen und tauchten immer mehr in den Sicherheitsfußball ab. So stand am Ende ein verdienter 4:3 Heimsieg auf dem Spielformular und auch GWA-Trainer Bernd Schönfelder zeigte sich zufrieden, vor allem darüber, dass der Leistungsknick in Halbzeit zwei ausgeblieben war.

Am Donnerstag testet Ahrensfelde zum vierten Mal. Gegner ist diesmal auswärts der Landesligist FV Erkner. Anstoß ist um 19:30 Uhr.