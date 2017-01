6000 Küken ersticken bei Brand in Schönfließ

artikel-ansicht/dg/0/

Schönfließ (MOZ) 6000 Entenküken sind am Sonnabend bei einem Brand in der Entenmastanlagen Schönfließ getötet worden. Der Sachschaden wird auf rund 150 000 Euro geschätzt.

Am Samstag kam es gegen 7.30 Uhr am Schönfließer Ortseingang in der dortigen Entenmastanlage zu einem Brand. Die Anlage mit den Entenküken brannte dabei völlig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, informierte die Polizei am Sonntag. Es bestehe der Verdacht auf fahrlässige Brandstiftung.

Gegen 7.35 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Schönfließ alarmiert", informierte Ortswehrführer Stefan Prescher. bei Ankunft der Brandschützer brannte ein Stall der Agrarprodukte Mallnow/Schönfließ mit 6000 Entenküken. Die Tiere sind alle erstickten. Zum Löscheinsatz waren auch Feuerwehren aus Lebus, Alt Zeschdorf, Treplin, Wulkow und Podelzig im Einsatz gerufen worden. Insgesamt waren rund 50 Feuerwehrleute unter Leitung des stellvertretenden Amtsbrandmeisters Steffen Roßlau im Einsatz.

Mit vereinten Kräfte gelang es den Brandschützern zu verhindern, dass das Feuer auf die benachbarten Ställe und Anlagen, unter anderem ein großes Strohlager, übergriff. "Die größte Gefahr bestand in den benachbarten Stallanlagen, die alle mit Photovoltaik-Anlagen bestückt sind", erklärte Stefan Prescher, Ortswehrführer von Schönfließ. Der Brandherd selbst war ein alter Stall, der zwar noch in Nutzung war, aber keine Solarplatten hatte. Dieser Stall war nicht mehr zu retten, erklärte Prescher. Wo allerdings der Brand ausgebrochen war, das sei nicht mehr zu ermitteln gewesen.