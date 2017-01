Eine Familie begeistert im Zirkuszelt

artikel-ansicht/dg/0/

Golzow (MOZ) Die in Angermünde beheimatete Familie Lauenburger hat mit ihrem "Ostfriesland Cirkus" zum ersten Mal in Golzow Station gemacht. Bei drei Vorstellungen zeigten die Artisten ihr Können. Die Zuschauer waren begeistert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548306/

Der zwölfköpfigen Zirkusfamilie gefällt es in Golzow. Und so schwingt auch etwas Bedauern mit, dass sie heute bereits nach Briesen aufbrechen müssen, wo die nächste Vorstellung ist. "Bürgermeister Frank Schütz hatte uns angeboten, hier ohne Standmiete stehen zu können, wenn wir dafür eine Sondervorführung für die Grundschüler geben. Das haben wir gern gemacht", erzählt Randolf Kasper, der als Schwiegersohn in spé schon seit acht Jahren mit diesem Zirkus unterwegs ist. Die Sondervorführung in der Oderbruchhalle hatte in Golzow große Begeisterung ausgelöst, so dass es nicht verwunderlich war, dass das Zelt zumindest am Sonnabend gut besucht war.

Der Zirkus, der in Angermünde sein Hauptquartier hat, macht keine Winterpause. So gut gehen die Geschäfte nicht, dass sich die Truppe die Einnahmen in dieser schlechten Jahreszeit ersparen könnte. Aber wo die Familie auch auftritt - stets sorgt sie mit ihrem Programm für leuchtende Kinderaugen. So auch in Golzow.

Computer und Handy sind vergessen, wenn sich alle Augen hinauf zur Kuppeldecke richten, wo Julia Lauenburger die gewagtesten Übungen am Seil zeigt. Sie hat eine richtige Artistenschule besucht. Ihr Bruder Francesco, mit seinen 19 Jahren schon Artistennachwuchs, hat lediglich einen Schulabschluss. "Wir gehen zwar zehn Jahre lang zu Schule; das ist Pflicht. Aber eine Berufsausbildung ist nicht vorgesehen. Wir trainieren hier im Zelt dafür sehr viel" erzählt er. Sein Schwager Randolf spricht mit großem Respekt von ihm. "Er hat ein großes Talent für die Jonglage. Alles, was er in der Show zeigt, hat er sich selbst beigebracht", sagt er. Natürlich helfe auch die moderne Technik dabei. Man kann sich vom Internet Übungen herunterladen und sie damit besser einüben. Heute sei es auch nicht mehr so, dass die Zirkuskinder, wenn sie in Gastschulen lernen, wie jetzt gerade Romina in Golzow, in die letzte Bank zum Malen gesetzt werden. Jetzt gibt es Lehrpläne, die auch kontrolliert werden.

Randolf selbst stammt aus einer süddeutschen Handpuppenspielerfamilie. Das Handspuppenspiel beherrscht er selbst auch. Doch im Zirkus braucht es andere Fähigkeiten: Er wirft die Messer bei der Wildwest-Show und hat sich die Feuershow eingeübt. Anfangs haben Diana und Thomas Lauenburger die meisten Nummern noch selbst durchgeführt. Jetzt werden sie mehr und mehr von den den den Kindern abgelöst.

Für Francesco gab es keinen anderen Berufswunsch, als den eines Artisten. "Ich wollte nie etwas anderes werden", sagt er. Im Zirkus sei es üblich, dass die Männer bei ihrer Familie bleiben und ihre Frauen dorthin mitnehmen. Neben der Jonglage hat er sich in eigene Dressurnummern erdacht. Zum Beispiel eine mit fünf Eseln; was gar nicht so einfach ist, wie er gesteht.