Angebote für die Winterferien

Friedland (MOZ) Die Friedländer Jugend-Sozialstation bietet in den Winterferien ein Programm für Kinder und Jugendliche an. Einige der Angebote erfordern eine vorherige Anmeldung.

Am Dienstag geht es ins Computerspielemuseum nach Berlin. Die Abfahrt ist um 8.15 Uhr, die Rückkehr gegen 15.30 Uhr. Mit fünf Euro sind Teilnehmer mit dabei.

Am Mittwoch startet in der Jugend-Sozialstation ein Keramikprojekt mit Ilka Hempel. Das Motto lautet "Märchenhelden - Alltagshelden: Wer ist der Held in Deinem Leben?" Beginn um 9 Uhr, Ende gegen 13 Uhr.

Am Donnerstag findet in der Burg Friedland ein Winterferienkino statt. Es beginnt um 9.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, ein kleines Taschengeld für frisch zubereitetes Popcorn und Getränke wird empfohlen.

Am Freitag wird ein Ausflug zum A-10-Center angeboten. Teilnehmer können gemeinschaftlich Shoppen gehen oder die Eisbahn vor Ort ausprobieren. Abfahrt um 9 Uhr, Rückkehr gegen 14 Uhr.

Information und Anmeldung unter Tel. 0172 3826672 oder per E-Mail unter a.habermann@friedland-nl.de