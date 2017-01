Stadtverband der Linken bestätigt seinen Chef

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Der Stadtverband der Linken hat bei seiner jährlichen Mitgliederversammlung am Sonnabend im Bürgerbildungszentrum "Amadeu Antonio" einen neuen Vorstand gewählt. Der Vorsitzende Michael Wolff ist für eine zweite Amtszeit bestätigt worden. Wolff zufolge ist die Legislaturperiode auf rund zwei Jahre ausgelegt. Ihm zur Seite stehen Ralf Kaiser, Ricardo Kremps, Sabine Stüber, Karin Wagner und Waltraud Werner.

Der neue Vorstand: Ralf Kaiser, Waltraud Werner, Karin Wagner, Ricardo Kremps und Michael Wolff (v. l.). Sabine Stüber, die sechste im Bunde, ist am Sonnabend nicht dabei.

25 der insgesamt rund 100 Mitglieder des Stadtverbandes sind zur Versammlung gekommen. "Das ist gut", sagt Michael Wolff im Anschluss an die Veranstaltung. Sein Bruder Jürgen, seines Zeichens Fraktionsvorsitzender der Linken in der Stadtverordnetenversammlung, hat den Rechenschaftsbericht vorgestellt. In der anschließenden Diskussion ist vor allem um die Wohnungs- und die Bildungspolitik der Stadt thematisiert worden.