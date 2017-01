Zabelsdorfer Kameraden mit Nachwuchssorgen

artikel-ansicht/dg/0/

Zabelsdorf (GZ) Wie ihre Kollegen aus den anderen Löschzügen der Stadt Zehdenick zogen auch die Zabelsdorfer am Samstagabend Bilanz für das Jahr 2016. Dabei musste Ortswehrführer Olaf Gericke neben den Fortschritten, die gemacht wurden, auch einige durchaus ernüchternde Zahlen präsentieren. So zählt seine Löschgruppe momentan 15 aktive Mitglieder sowie acht Kameraden in der Alters- und Ehrenabteilung. Eine Jugendwehr gibt es in Zabelsdorf derzeit nicht. Dabei wird Nachwuchs in der Truppe dringend benötigt, da waren sich alle Redner einig. In anderen Löschgruppen ist die Jugendwehr fast genauso groß wie die Gruppe der aktiven Mitglieder. Dabei sieht Ortswehrführer Gericke noch viel Potenzial an neuen Rekruten in Zabelsdorf. Um diese nun anzuwerben, müsse mehr Zeit und Energie in die Öffentlichkeitsarbeit gesteckt werden. Auch an Frauen müsse jetzt herangetreten werden - nach dem Vorbild anderer Löschgruppen - die zweifelsfrei ebenso gute Arbeit wie ihre männlichen Kameraden leisten könnten. "Ich kann auch nicht ewig Ortswehrführer bleiben, und dann muss für Nachwuchs gesorgt sein", gab Olaf Gericke zu bedenken.