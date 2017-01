Sportgebäude in Heinersdorf weicht Neubau

artikel-ansicht/dg/0/

Heinersdorf (MOZ) Darauf haben die Heinersdorfer lange gewartet. Das neue Kreativhaus am Edgar-Schäfer-Sportplatz rückt in greifbare Nähe. Heute wollen die Fußballer des SV Blau-Weiß-Heinersdorf ihr Sportgebäude, an deren Stelle der Neubau entstehen soll, beräumen. Fenster, Innentüren, Heizkörper und Inventar sollen in eine Garage zwischengelagert werden. "Wir wollen unser Eigentum sichern", sagt Vereinschef Sven Klumbis auf Nachfrage. Für den 13. Februar ist der Baustart anvisiert, dann soll auch die Baracke abgerissen werden. Für die Errichtung des Multifunktionsgebäudes, das auch anderen Vereinen als Heimstatt dienen soll, ist die Investitionssumme von 465000 Euro eingeplant.