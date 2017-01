Mit drei Promille unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Eine alte Weisheit besagt: Je später der Abend, desto schlimmer der Morgen. Denn die Fete mit den Kumpels war ausgelassen. Bier und Schnaps flossen in Strömen bis in die Morgenstunden. Nach einem kurzen Nickerchen entschied ein 55-jähriger Mann mit dem Pkw nach Hause zu fahren. Zur Stärkung wurden noch drei Bier konsumiert, schließlich braucht "Mann" bei einer Autofahrt klare Sicht. Doch die Fahrt in den späten Morgenstunden wurde zum Desaster. Polizeibeamte verfolgten das Fahrzeug wohl wegen der unsoliden Fahrweise, der Nutzung der gesamten Fahrbahnbreite und undefinierbarer Bremsversuche. Als die Beamten den Fahrer schließlich in der Schwedter Innenstadt stellen konnten, rastet dieser aus. Er beschimpfte die Beamten und wollte sich der angeordneten Blutentnahme widersetzen. Erfolglos, wie die Beamten berichteten. Doch im Klinikum setzte der Mann seine Schimpfkanonade fort, beleidigte Ärzte und legte sich auch wieder mit den Beamten an. Letztlich musste er auf einer Liege fixiert werden. 3,1 Promille wurden festgestellt, die Fahrerlaubnis sofort eingezogen.