Geehrt nach 40 Jahren als Liberale

Eberswalde (MOZ) Der Ortsverband der Freien Demokraten hat am Freitagabend seinen Neujahrsempfang im Bürgerbildungszentrum "Amadeu Antonio" genutzt, um ein langjähriges Mitglied zu ehren. "Auf dieser Urkunde steht, es waren 40 Jahre", sagt Martin Hoeck, Vorsitzender der Barnimer FDP und Eberswalder Stadtverordneter, als er Gisela Trieloff die Plakette überreicht. Aber eigentlich sei es sogar noch ein wenig länger gewesen. Auch Gastredner Sebastian Czaja, Fraktionsvorsitzender der FDP im Berliner Abgeordnetenhaus, schüttelt der 80-Jährigen die Hand.

Die Anteilnahme am Schicksal der Liberalen ist bei Gisela Trieloff ungebrochen: "Ich bin außerordentlich interessiert an dieser Partei", sagt sie im Vorfeld der Ehrung. "Sie ist immer noch meine Heimat." Nachdem sie lange Jahre in Britz gelebt hat, hat es sie im vergangenen Jahr zurück nach Eberswalde gezogen.

Eigenen Angaben zufolge ist Gisela Trieloff vor rund 40 Jahren aus Loyalität zu ihrem Schwiegervater Richard und ihrem Mann Peter eingetreten - beide ebenfalls FDP-Mitglieder. Sohn Götz Trieloff, seines Zeichens Fraktionsvorsitzender in der Eberswalder Stadtverordnetenversammlung, und Enkel Nils haben diese Tradition fortgeführt. "Das hat sich einfach ergeben", sagt Götz Trieloff, der am Freitag unter den rund 30 Gästen ist.

Auch Mitglieder anderer Parteien sind zum Neujahrsempfang erschienen sowie Verwaltungsdezernentin Petra Stibane und der Amtsdirektor von Britz-Chorin-Oderberg Jörg Matthes.