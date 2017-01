Großeinsatz an Eisdecke des Kanals

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Insgesamt 53 Einsatzkräfte haben am Sonnabendnachmittag am Oder-Spree-Kanal nach eingebrochenen Personen im Eis gesucht. "Gegen 16.40 Uhr vernahmen Teilnehmer der Grundausbildung der Feuerwehr am Trockendock kindliche Hilferufe. Sie reagierten sehr gut und informierten sofort die Wachbereitschaft", berichtet Oberbrandmeister Gerd Rademacher.