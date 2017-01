Voriges Jahr rund 4000 Stunden aktiv

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1548319/

Besonders in Erinnerung bleiben dürfte der Lagerhallenbrand in Fürstenwalde, bei dessen Bekämpfung die Eggersdorfer mitwirkten. Und auch sonst waren sie mehrfach bei den Nachbarn in Strausberg und Petershagen oder zu Hilfeleistungen auf den Straßen etwas jenseits der eigenen Ortsgrenzen gefragt, wie Wehrführer Ralf Gastegger am Freitagabend zur Jahreshauptversammlung auflistete.

Zumal die Einsätze nur einen Teil jener insgesamt 3907 Stunden ausmachen, die Gastegger insgesamt für das vorige Jahr nannte. Lediglich 920 Stunden entfallen auf diesen Bereich. Immerhin 1640 Stunden waren es für Weiterbildung, darunter allein 403 Stunden für Spezialkurse, und auch die Unterhaltung von Fahrzeugen und Technik schlug mit 530 Stunden zu Buche. Nicht zu vergessen die 815 Stunden für Dienstsport. Dafür sind beispielsweise die Absicherungen von Veranstaltungen wie Halloweenfest oder Lampionumzug der Kita gar nicht in dieser Statistik enthalten.

Das Miteinander ist wichtig, schließlich muss sich im Ernstfall einer auf den anderen hundertprozentig verlassen können. Gemeinschaftssinn wurde deshalb bei einem Grillabend und der Silvesterfeier - diesmal ohne Alarm-Störung - gepflegt. Und Hans-Joachim Herrmann, der nach 36 Jahren aus dem aktiven Dienst ausschied, wurde zu seinem 65. Geburtstag eine Überraschung bereitet. Auch in der Alters- und Ehrenabteilung, versprach dieser, werde er weiter dabei sein.

Dass die Einsatzabteilung von 38 auf 35 Mitglieder abgenommen hat, ist zwar keine positive Nachricht. Allerdings gibt es neben Ab- und Neuzugänge junge Leute, die aus der Jugendfeuerwehr nachrücken. Der neue Jugendwart Karsten Schubert hielt seinen ersten Bericht, verwies dabei auf aktuell jeweils drei Mädchen und Jungen in der Nachwuchsgruppe und zwei Anfragen auf Aufnahme. 40 Ausbildungsstunden hatten die Kinder und Jugendlichen im Vorjahr, zu den vielfältigen Aktivitäten gehörten das einwöchige Jugendlager in Ruhlsdorf (Barnim), Kletterwald-Besuch oder ein Spaßwettkampf in Frankenfelde.

Lobende Worte gab es von Bürgermeister Olaf Borchardt, der sich für die unermüdliche Einsatzbereitschaft wie auch die wichtige Nachwuchsarbeit bedankte. Gemeindebrandmeister Marco Rutter verwies auf abermals gestärkte Kooperation beider Ortsteil-Feuerwehren und neue Ansätze in der Ausbildung. Ein Problem, auf das er wie auch zuvor Ralf Gastegger hinwiesen, ist die Sicherung der Tageseinsatzbereitschaft, die teils nur noch im Verbund von Eggersdorf und Petershagen möglich sei.