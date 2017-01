Marina startet in erste Saison

artikel-ansicht/dg/0/

Bereits zu Ostern, so das Wetter mitspielt, könnte Leben in den seit Jahren eher im Schatten der Stadt liegenden Hafen einziehen. "Die Baugenehmigung für die Steganlage liegt bereits vor", informierte Randhagen dieser Tage. Wenn dort die Wassertouristen anlegen, können sie bereits im Frühjahr mit ersten Serviceangeboten rechnen.

"Zu Saisonbeginn wird das Bistro fertig sein", ist sich der Chef der neuen Marina sicher. Dabei wird es sich um ein Fertigmodul handeln, an das im nächsten Jahr weitere - unter anderem für Sanitäranlagen - angebaut werden sollen. Randhagen könnte dies zwar noch in diesem Jahren verwirklichen, hält das aber für unklug: "Wir wollen auf Bautätigkeiten in der Saison verzichten." Gäste könnte dies eher abschrecken. Eine Lösung für die Sanitärfrage soll es aber dennoch geben. Für dieses Jahr verspricht Randhagen "eine mobile, aber komfortable Lösung", die es Wasserwanderern ermöglicht, Toiletten und Duschen zu benutzen. "Wasserseitig wird die Marina in dieser Saison bereits voll funktionsfähig sein", verspricht der Geschäftsmann.

Vorgesehen ist auch der Bau eines hydraulisch betriebenen Kanulifts. "Dann können Touristen bereits an Land ins Kanu steigen", freut sich Randhagen darauf, dass dann vor allem ungeübte Kanutouristen nicht mehr im Wasser zusteigen müssen und dabei womöglich kentern.

Noch nicht unter Dach und Fach sind die Planungen für das gegenüberliegende Grundstück, das Randhagen ebenfalls von der Stadt erworben hat und auf dem er 2016 zum Public Viewing während der Fußball-EM einlud. Hier sollen zehn Bungalows entstehen. "Die Abwicklung für das Grundstücksgeschäfts war ein wenig zäh", sagt der Investor. Die Vorplanungen für die Häuschen hat er bereits der Stadt vorgelegt und wartet nun auf das Okay.