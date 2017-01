artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Unter der Überschrift "Thema mit Variationen" ist am Sonntag in der Kulturgießerei eine Ausstellung eröffnet worden mit Fotos, Grafiken und Collagen von Iduna Schoenfeld, die in den letzten 35 Jahren entstanden sind. Die Berliner Architektin, Jahrgang 1940, zeichnet von früher Kindheit an und ist bis heute mit dem Skizzenblock oder dem Fotoapparat unterwegs. Passend zum Motto hat sie immer mehrere Bilder zusammengestellt, darunter Porträts, Akte, Landschaften und Fotos von Schornsteinen oder dem Himmel vor ihrem Fenster. "Variationen zu einem Thema gibt es nicht nur in der Musik, sondern als Methode auch in der bildenden Kunst", erklärte sie.