Die "Zappelfüße" trainieren für den großen Auftritt

Altreetz (MOZ) Es ist Samstagnachmittag. Während die meisten ihrer Freundinnen die freie Zeit bei strahlendem Sonnenschein genießen, geben acht Mädchen in der Altreetzer Turnhalle ihr Bestes. Sie proben für ihren großen Auftritt am 18. Februar. Dann lädt der Altreetzer Karneval Club (AKC) unter dem Motto "Olymp(ia) -Hurra der AKC war da" zur großen Faschingsveranstaltung ein.

"Fünf, sechs, sieben, acht", ruft Jennifer Puhlmann den Mädchen zu, während Eileen Bund-rock vor ihnen nach der Musik von Pippi Langstrumpf mittanzt. Die 27-Jährige frönt dem karnevalistischem Tanz schon seit Kindertagen. Inzwischen trainiert sie seit vier Jahren gemeinsam mit Jennifer Puhlmann die "Zappelfüße", die zweitjüngste Gruppe im Verein. Einmal in der Woche, immer samstags von 14.30 bis 16 Uhr, treffen sie sich zum Training. Dass diesmal ein Großteil der Kinder fehlt, ansonsten sind sie 15, ist der Tatsache geschuldet, dass die Ferien gerade begonnen haben und der eine oder andere weggefahren ist. Einige sind auch krank. Dennoch muss die Choreografie schon bald sitzen. Doch Jennifer Puhlmann und Eileen Bundrock sind zufrieden mit ihren Schützlingen. Die Mädchen sind zwischen 6 und 9 Jahren alt. Alle haben ihre Freude am Tanzen. Das strahlen sie auch am Samstag aus. "Hände strecken, Arme gerade", ruft die Trainerin abermals. Schnell korrigieren Elina, Sophie und die anderen sechs Mädchen ihre Haltung. Dann wird eine Pause eingelegt. Der Gardetanz klappt schon gut, sind sich die Trainerinnen einig. Nach kurzem Verschnaufen geht es weiter. Die Choreografie des passend zum Motto einstudierten Showtanzes muss aufgefrischt werden. Die Mädchen greifen nach Stäben mit farbigen Bändern. Die schwingen sie im Takt des Liedes "Regenbogen bunt", das von einer Reise durch die Welt erzählt. Eine bunte Reise mit fröhlichen Kindern.

Auf den Bänken am Rand sitzen Muttis und Omis und schauen dem munteren Treiben zu. Die "Zappelfüße" kommen aus Wriezen, Rathsdorf, Schiffmühle, Alt- und Neureetz. Sie kennen sich aus der Schule und verbringen auf diese Weise auch gemeinsam einen Teil ihrer Freizeit. Elina Gabriel tanzt seit einem Jahr bei den "Zappelfüßen". Die Siebenjährige wohnt in Schiffmühle und versichert großen Spaß am Tanzen zu haben.

Während sie am Sonnabend noch für sich allein proben und im Publikum die vertrauten Gesichter der Mütter und Großmütter sitzen, werden sie am 18. Februar dann Teil der großen Karnevalsfamilie von Altreetz sein und das Programm mitgestalten. "Dann sind sie schon aufgeregt und haben Lampenfieber", sagt Eileen Bundrock. Auch wenn sie kurz vor dem Auftritt meinen, die Schritte vergessen zu haben, klappe am Ende alles, so die Trainerin.

So wird es auch in drei Wochen sein. Dann stehen sie im Scheinwerferlicht und mit ihnen die anderen Gruppen des AKC - das Männerballett, die Funken, die "Goldstücke", die "Bösen Tanten", die Fünkchen und die Krümel.

Vorher allerdings, sozusagen zur Motivation, fahren die "Zappelfüße" mit ihren Trainerinnen am 12. Februar zum Kinderfasching nach Kruge. "Der ist immer ganz toll und gefällt den Kindern sehr", so Eileen Bundrock.

Für die Veranstaltung am 18. Februar, 20 Uhr, (Einlass 19 Uhr) gibt es noch Restkarten. Die können bei Kornelia Phillip erworben werden, Telefon: 01723104281