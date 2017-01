artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Lehrer von Bernauer Schulen will der "Bernauer Dialog" zu einer Veranstaltung einladen, um bei Schülern das Interesse an der Aufarbeitung des Holocausts zu wecken. Die Veranstaltungsreihe in der Galerie Bernau, hatte am Freitagabend zu einem "Dialog gegen das Vergessen" eingeladen. Margot Ziemann, Hildegard Bossmann, Helga Pierschel, Carl-Jürgen Kaltenborn und Dieter Korczak lasen Texte vor, die sich mit der Judenverfolgung in Deutschland befassten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1548326/

Rund 20 Besucher verfolgten die eindringlichen Texte, die sich in literarischer und biographischer Form dem Thema widmeten. Bertolt Brechts Flüchtlingsgespräche waren ebenso vertreten wie die Erinnerungen von Nathan Peter Levinson an den liberalen Rabbiner und Repräsentanten des deutschen Judentums Leo Baeck und "Ich stand auf Schindlers Liste" von Elinor J. Brecher. Ob und wie Erfahrungen des Andersseins Flüchtende und Vertriebene zusammenführen können, darum ging es in dem Text "Fremdes ganz nahe" von Helga Pierschel, den die Autorin der Biographischen Schreibwerkstatt des Bernauer Vereins "Bildung-Begegnung-Zeitgeschehen" vorstellte.

"Was ist der Wert des Westens?" - diese Frage stellte der emeritierte Theologe Carl-Jürgen Kaltenborn in seiner poetischen Komposition, die von Hiroshima über Beethoven und Da Vinci bis zum Propheten Jesaja und Marx sowie dem heutigen Israel und Islam führte. Fiktiv findet Kaltenborn diese Verse, mit denen er die Entwicklung auf der ehemaligen Militärfläche am Schönfelder Weg kommentierend beschreibt und den Bogen zurück in die Zeit des Nationalsozialismus schlägt.

Dass junge Leute heute an dem Thema kaum Interesse finden, ließ Dieter Korczak so nicht gelten. Vermisst wurden zwar sowohl bei den Gedenkveranstaltungen am Vormittag des 27. Januar sowie auch in der Dialog-Veranstaltung am Abend die Teilnahme gesamten Schulklassen. "Jugendliche kommen nicht zu Veranstaltungen dieser Art, sie machen das anders", sagte Korczak und schlug deshalb vor, gemeinsam mit Lehrern zu erörtern, wie das Thema in den Unterricht eingebracht werden könne. Dies soll nun auch geschehen.