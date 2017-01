Einfamilienhäuser an der Saarstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (MOZ) Der Bebauungsplan "Saarstraße Nordost" in Eiche hat eine weitere Hürde genommen. Die Gemeindevertretung stimmte in ihrer jüngsten Sitzung dem Abwägungsvorschlag aus den Anregungen und Stellungnahmen der Behörden, sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden zu. Insgesamt waren nach Angaben aus der Verwaltung 32 Stellungnahmen eingegangen. Eine Abstimmung über einzelne Einwände war nicht erforderlich.

Darüber hinaus hat die Gemeindevertretung einstimmig beschlossen, den vorliegenden Entwurf des Bebauungsplanes "Saarstraße Nordost" öffentlich auszulegen. Er stammt vom Dezember 2016. Auftraggeber ist die Projektgesellschaft Eiche Nord-Ost GmbH & Co. KG mit Sitz in Ahrensfelde. Der Plan wurde von der W.O.W Kommunalberatung und Projektbeteiligung GmbH aus Bernau erarbeitet.

Den Aufstellungbeschluss des Bebauungsplanes "Wohngebiet Saarstraße Nordost" hatte die Gemeindevertretung am 18. April 2016 gefasst. Ziel war es dabei, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Einfamilienhäusern und der dazugehörigen Erschließung zu schaffen. Das Plangebiet ist heute eine unbebaute Landwirtschaftsfläche und grenzt unmittelbar an das bestehende Wohngebiet Hoheneiche an. Das Vorhaben stelle die stadtstrukturelle und städtebauliche Erweiterung der durch den Bebauungsplan "Saarstraße Südost" ermöglichten Bebauung dar, heißt es. Planungsrechtlich ist das Gebiet ein Außenbereich. Daher ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.

Der Geltungsbereich ist im wirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Ahrensfelde als geplante Wohnbaufläche ausgewiesen. Das Gebiet ist rund zwei Hektar groß. Die äußere Erschließung soll über die verlängerte Straße der Jugend und dann weiter zur Saarstraße erfolgen.